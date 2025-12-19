101. Geburtstag von Brigitte Igalffy-Igaly

Am 19. Dezember feierte Dkfm. Brigitte Igalffy-Igaly ihren bereits 101. Geburtstag.

Zu diesem besonderen Ehrenfest überreichten Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) und Gemeinderätin Claudia Schwarz (SPÖ) die besten Glückwünsche und Ehrengaben der Stadtgemeinde Mödling.

Herzliche Glückwünsche

Im Bild: Jubilarin Dkfm. Brigitte Igalffy-Igaly mit Enkeltochter Laura Igali-Igalffy, Tochter Sabrina Igali-Igalffy, Gemeinderätin Claudia Schwarz, Bürgermeisterin Silvia Drechsler, Sohn Robert Igali-Igalffy und Thomas Saurauer von der Bezirkshauptmannschaft Mödling (von links).