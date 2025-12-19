Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
101. Geburtstag von Brigitte Igalffy-Igaly
© Bernhard Garaus

Mödling

101. Geburtstag von Brigitte Igalffy-Igaly

19.12.25, 11:28
Teilen

Am 19. Dezember feierte Dkfm. Brigitte Igalffy-Igaly ihren bereits 101. Geburtstag.  

Zu diesem besonderen Ehrenfest überreichten Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) und Gemeinderätin Claudia Schwarz (SPÖ) die besten Glückwünsche und Ehrengaben der Stadtgemeinde Mödling.

Herzliche Glückwünsche

Im Bild: Jubilarin Dkfm. Brigitte Igalffy-Igaly mit Enkeltochter Laura Igali-Igalffy, Tochter Sabrina Igali-Igalffy, Gemeinderätin Claudia Schwarz, Bürgermeisterin Silvia Drechsler, Sohn Robert Igali-Igalffy und Thomas Saurauer von der Bezirkshauptmannschaft Mödling (von links).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden