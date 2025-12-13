Dieses Update verändert WhatsApp-Anrufe für immer

Das neue WhatsApp-Update bringt drei neue Möglichkeiten, auf unbeantwortete Anrufe zu reagieren.

Das aktuellste Update von WhatsApp verändert die Anruffunktion. Der Messenger bietet drei neue Möglichkeiten an, wenn der Anruf nicht beantwortet wird. Nun können Nutzer Anrufe abbrechen, erneut versuchen oder eine Sprachnachricht hinterlassen.

Die Sprachnachricht erscheint direkt im Chat des Empfängers, gemeinsam mit einer Benachrichtigung über den verpassten Anruf. Laut "WABetaInfo" funktioniert diese Möglichkeit auch mit Videochats. Damit können Nutzer statt einer Sprachnachricht eine kurze Video-Notiz hinterlassen und eine persönlichere Art der Kommunikation anbieten.

Weitere Erweiterungen

Mit dem neuen Update können Telefonate und Videochats sogar geplant und zu einem bestimmten Zeitpunkt angesetzt werden. Über den "Anruf"-Button gibt es nun die Funktion "Planen".

WhatsApp bietet ab sofort auch die Möglichkeit, über die Option "Tastenfeld" beliebige Nummern anzurufen, welche mit einem WhatsApp-Konto verbunden sind. Das funktioniert auch, ohne den Kontakt im Adressbuch abzuspeichern.