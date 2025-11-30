Endlich! Hietzing führt Anwohnerparken ein

Morgen bekommt auch Hietzing erstmals eigene Parkzonen für Anrainer. Die Zonen gelten auch am Wochenende. Zunächst soll es sich auf einige Straßen in Alt-Hietzing beschränken. Die Anrainerparkplätze gelten ab 1. Dezember.

Seit Jahren fordern Anrainer in Hietzing eigene Parkzonen. Am 1. Dezember ist es nun so weit. Die ersten Parkplätze entstehen in der Wattmanngasse, in der Trauttmansdorffgasse, der Woltergasse, der Tiroler Gasse sowie in der Gloriettegasse.

Jetzt schon Parkplätze im Bezirk zu 90 Prozent ausgelastet

Eine Erhebung der MA 46 hat die Einführung der Parkplätze möglich gemacht. Es musste damit nachgewiesen werden, dass über 90 Prozent der Parkplätze ausgelastet sind. Vor allem rund um das Schloss Schönbrunn und den Tiergarten ist der Andrang auf Parkplätze sehr hoch.

Personen mit Parkpickerl für Hietzing dürfen die neu erschaffenen Zonen unbegrenzt nutzen. Auch Fahrer mit Behindertenparkausweis sind zum Parken berechtigt. Betriebe mit Firmensitz im Bezirk können die Stellplätze an Werktagen von 8.00 bis 16.00 Uhr mit einer entsprechenden Parkbewilligung verwenden. Auch bestimmte Betriebe ohne Bezirkssitz in Hietzing, soziale Dienste und Kleintransporteure dürfen ihre Fahrzeuge mit einer gültigen Bewilligung und einer Tages- oder Wochenpauschalkarte abstellen.

Die Zonen gelten im Gegensatz zu den anderen Abstellflächen auch am Wochenende, Motorräder sind ausgenommen. Die Anwohnerparkplätze sind durch Halte- und Parkverbotsschilder mit Zusatztafeln sowie "Anfang“ und "Ende“ klar ausgewiesen.