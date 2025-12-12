Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.950 aktien up +1.31% Andritz AG 63.55 aktien down -0.55% BAWAG Group AG 124.00 aktien up +0.49% CA Immobilien Anlagen AG 22.880 aktien up +1.42% CPI Europe AG 15.160 aktien up +0.6% DO & CO Aktiengesellschaft 192.80 aktien down -1.33% EVN AG 26.700 aktien down -0.56% Erste Group Bank AG 97.50 aktien down -2.06% Lenzing AG 22.600 aktien up +0.44% OMV AG 47.500 aktien up +0.55% Oesterreichische Post AG 30.900 aktien down -0.32% PORR AG 30.900 aktien up +1.15% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.860 aktien up +0.37% SBO AG 27.950 aktien equal +0% STRABAG SE 79.80 aktien up +1.4% UNIQA Insurance Group AG 14.980 aktien up +0.54% VERBUND AG Kat. A 61.55 aktien equal +0% VIENNA INSURANCE GROUP AG 59.80 aktien up +5.1% Wienerberger AG 29.620 aktien up +0.41% voestalpine AG 39.300 aktien up +0.77%
  1. oe24.at
  2. Business
supermarkt
© getty

Mit Konsumenten-Tipp

Falsche Preisauszeichnungen in Oberösterreich

12.12.25, 15:36
Teilen

Bei Kontrollen der oberösterreichischen Preisaufsicht des Konsumentenschutz-Ressorts im September und Oktober 2025 sind bei 52 von 144 kontrollierten Lebensmittel-Betrieben Auffälligkeiten bei der Preisauszeichnung festgestellt worden. 

Das entspricht einem Drittel der geprüften Betriebe. Am häufigsten betroffen seien große Supermarktketten, wie es in einer Aussendung des zuständigen Landesrats Stefan Kaineder (Grüne) am Freitag hieß.

Hauptsächlich wurden Fälle beanstandet, in denen an der Kassa ein höherer Preis verrechnet wurde als am Regal ausgezeichnet. Auch Fehler bei Mengen- und Grundpreisen waren Thema, insbesondere bei Aktions- und Rabattartikeln. Dazu kamen Fälle von Shrinkflation, also falsche Mengenangaben bei der Preisauszeichnung. So war zum Beispiel ein Grundpreis bei einer Tafel Schokolade mit 1,99 Euro je 100 Gramm angegeben, abgerechnet wurde die 90-Gramm-Tafel an der Kassa aber ebenfalls mit 1,99 Euro.

Konsumenten-Tipp: Kassabon prüfen

"Shrinkflation ist eine versteckte Preiserhöhung und muss klar und gut sichtbar gekennzeichnet werden - alles andere untergräbt das Vertrauen", so Kaineder. Als Hauptursache für die Fehler zeigte sich die hohe Taktung von Preis- und Rabattänderungen, wodurch die korrekte Auszeichnung an den Regalen nicht rechtzeitig nachgezogen werde, hieß es.

Den Konsumenten rät das Ressort, die Kassenbons zu prüfen und Abweichungen sofort zu reklamieren. Vor allem bei Aktionsware solle man den Grundpreis pro Menge vergleichen. Auffälligkeiten können auch an die oberösterreichische Preisaufsicht gemeldet werden - diese Beschwerden würden geprüft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden