5.500 Fans und Promis begrüßen Coca Cola Weihnachts-Truck beim Riesenrad

Der Coca-Cola Weihnachtstruck tourt quer durch Österreich und begeistert Besucher mit festlicher Stimmung, prominenten Gästen und dem legendären strahlend roten Truck.

Am Wintermarkt am Riesenradplatz machte der beliebte Coca-Cola Weihnachtstruck seinen 13. Halt und zog über 5.500 Besucher an. Unter den Gästen waren unter anderem Para-Sportler Andreas Onea, Leichtathletin Ivona Dadic, Sänger Cesár Sampson sowie Kabarettist Fifi Pissecker und Fußballerin Carina Wenninger. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Soundcheck-Acts Lena Schaur, VIA, XAM und Lucas Fendrich. Die diesjährige Weihnachtskampagne von Coca-Cola ehrt all jene, die mit kleinen Gesten und Zusammenhalt das wahre Herz der Feiertage verkörpern. In dieser Saison sagt Coca-Cola "Danke".

hintere Reihe v.l.n.r: Carina Wenniger, Philipp Bodzenta und Petra Burger (Coca-Cola Österreich), vordere Reihe v.l.n.r: Fifi Pissecker, Ivona Dadic, Coca-Cola Weihnachtsmann © Martin Steiger

Prominente teilen Dank

Cesár Sampson bedankt sich bei seiner Frau Frederika: "Sie hilft mir, Weihnachten für unseren Sohn entstehen zu lassen, das ist ganz ganz wichtig." Andy Onea ergänzt: "Ich schau, dass ich meiner Frau über die Feiertage sehr viel Zeit schenken kann, damit sie wiederum Zeit für ihre Familie hat." Ivona Dadic betont die Bedeutung ihrer Mutter: "Sie war es von klein auf, die Weihnachten zu so besonderen Momenten gemacht hat."

Ivona Dadic und Cesár Sampson © Martin Steiger

Weihnachtlicher Spaß und Mitmachen

Kabarettist Fifi Pissecker und Ivona Dadic nahmen am Steuer des Weihnachtstrucks Platz und kämpften spielerisch um einen Job im nächsten Jahr. Beide haben keinen Lkw-Führerschein, "Wir haben ja ein Jahr Zeit dafür", so Dadic und Pissecker.

Fifi Pissecker und Carina Wenninger © Martin Steiger

Tourdaten

Coca-Cola Weihnachtstruck am Riesenradplatz © Martin Steiger

Der Coca-Cola Weihnachtstruck ist noch bis 18. Dezember unterwegs. Nach dem Halt im Wiener Prater folgt Simmering bei Huma Eleven/Spar, darauf weitere sieben Stopps. Den Abschluss bildet der Besuch des BILLA Plus in der Schwatoschgasse am 18. Dezember.