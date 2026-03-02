Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Alfons Haider mit Mama Anna.
© Tischler

Erste Erfahrungen

Alfons Haider über 1. Mal mit einer älteren Frau: "Mutter hat mich erwischt!"

02.03.26, 14:57 | Aktualisiert: 02.03.26, 16:16
Teilen

Der ehemalige ORF-Star und Mörbisch-Intendant plaudert auf Instagram aus dem Nähkästchen und befördert dabei Überraschendes zu Tage. 

Das „erste Mal“ haftet in der Erinnerung meist wie ein verklärter Schwarz-Weiß-Film. Auch der österreichische Publikumsliebling Alfons Haider (68) blickt mit einer Mischung aus Amüsement und Nostalgie auf seine amourösen Debüts zurück – wenngleich diese so gar nicht dem gängigen Hollywood-Kanon entsprach. 

Mehr lesen: 

In einem entwaffnend ehrlichen Instagram-Clip bilanziert Haider seine ersten Schritte auf dem Parkett der Leidenschaft. Das Szenario: wenig cineastisch, dafür von einer gewissen bühnenreifen Tragikomik geprägt. Der Ort des Geschehens wurde nämlich jäh zum Schauplatz eines mütterlichen Auftritts: „Meine Mutter hat mich erwischt“, gesteht er schmunzelnd.

Tänzerin war älter als eigene Mutter 

Die Konstellation war dabei durchaus pikant: Seine damalige Auserwählte, eine Tänzerin des Raimund Theaters, war bereits in einem Alter, das jenes seiner eigenen Frau Mama übertraf. Für den damaligen Jüngling, der sich nach eigenen Worten noch im Schwebezustand zwischen Kindheit und Mannesalter befand, war das Abenteuer dennoch „aufregend und spannend“. Die Hoffnung auf die späte Heimkehr der Mutter zerschlug sich jedoch – und der Rest ist, wie man so schön sagt, (österreichische) Theatergeschichte. 

 


 

Junger Bühnen-Ehemann

Jahrzehnte später, hat sich der Fokus des Entertainers längst verschoben. Haider küsst heute bevorzugt Männer – und das im Sommer 2026 sogar mit offiziellem Segen des Spielplans. Bei den Seefestspielen Mörbisch wird er in der Paraderolle der Zaza in „Ein Käfig voller Narren“ brillieren. An seiner Seite: Musical-Star Mark Seibert als sein bühnengetrauter Ehemann.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen