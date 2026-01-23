Standing Ovations für „Holiday on Ice Horizons“

Standing Ovations für einen spektakulären Auftakt: "Holiday on Ice Horizons" feierte in der Wiener Stadthalle eine viel umjubelte Premiere und begeisterte das Publikum vom ersten Moment an.

Die größte Eisshow der Welt startete am Donnerstag ihr Gastspiel in Wien. "Holiday on Ice Horizons" ist noch bis Sonntag, 1. Februar, in der Wiener Stadthalle zu sehen. Die neue Produktion überzeugte mit hochklassigem Eiskunstlauf, aufwendig gestalteten Kostümen sowie einer modernen und emotionalen Inszenierung.

Christina Stürmer mit den Stars von "Holiday On Ice" © Martin Steiger

Prominente Premieren-Gäste

Thomas Waldner, Elisabeth Engstler mit Tochter Amelie und Alfons Haider © Martin Steiger

Zahlreiche Gäste aus Sport, Wirtschaft und Politik folgten der Einladung von Wiener-Stadthalle-Geschäftsführer Thomas Waldner. Unter ihnen waren Vizebürgermeisterin Katrin Gaal, die ehemaligen Eiskunstlauf-Stars Christoff Beck, Emmerich Danzer, Trixi Schuba, Claudia Kristofics-Binder sowie Ingrid Turkovic-Wendl und Milan Turkovic.

Begeisterung im Publikum

Tanja Duhovich, Claudia Kristofics-Binder und Stefan Koubek © Martin Steiger

Auch Persönlichkeiten wie Unicef-Geschäftsführer Christoph Jünger, Christina Stürmer, Alfons Haider, Stephan Koubek, Evelyn Rille und Tanja Duhovic zeigten sich von der Premiere begeistert. Das Premierenpublikum dankte es den Künstlern mit langanhaltendem Applaus und Standing Ovations.