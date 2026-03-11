Frühlings-Check: Diese Dinge müssen Sie unbedingt vor der Zeitumstellung erledigen

Der Frühling steht in den Startlöchern! In wenigen Wochen werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt und die warmen Tage rücken endlich in greifbare Nähe. Doch bevor wir die lauen Abende auf der Terrasse genießen können, gibt es noch ein paar wichtige Dinge zu erledigen.

Am Sonntag, dem 29. März, werden die Uhren eine Stunde nach vorne gestellt. Das bedeutet zwar eine Stunde weniger Schlaf, doch es bleibt abends länger hell, die Lebensgeister erwachen und unser Alltag verlagert sich wieder nach draußen. Damit Sie diesen magischen Frühlingsstart völlig entspannt und in vollen Zügen genießen können, sollten Sie auch Ihr Zuhause fit machen. Wer diese drei Arbeiten erledigt, startet stressfrei in die neue Saison.

Sortierter Kleiderschrank

Die Zeit der dicken Daunenmäntel, kratzigen Schals und schweren Pullover ist (endlich!) vorbei. Nutzen Sie die Energie des nahenden Frühlings, um Ihren Kleiderschrank auf Sommer zu programmieren! Verstauen Sie die dicken Wintersachen am besten weit hinten oder im Keller. Es ist Zeit, Platz für frische Frühlingsmode zu schaffen.

© Getty Images

Machen Sie kurzen Prozess. Den grauen Pulli, den Sie den ganzen Winter nicht einmal angeschaut haben? Weg damit! Platz für Neues muss her. Und auch bei der Frühlingsmode gilt die eiserne Regel: Alles, was Sie seit zwei Jahren nicht mehr getragen haben, darf aussortiert werden. Das befreit nicht nur den Schrank, sondern auch die Seele.

Perfekter Schlaf

© Getty Images

Vielen macht die verlorene Stunde durch die Zeitumstellung körperlich zu schaffen, der berüchtigte Mini-Jetlag droht. Die Lösung für eine erholsame Nacht: Sauberes und frisches Bettzeug. Gönnen Sie Ihren Kissen und Decken jetzt eine Wellness-Kur in der Waschmaschine. Mit Daunen oder Polyester gefüllte Kissen können Sie oft problemlos direkt in die Waschmaschine werfen. Danach ab in den Trockner, das lockert die Federn wieder wunderbar auf und sorgt für Schlafen wie auf Wolken. So hat der Mini-Jetlag keine Chance.

Den Grill vorbereiten

Was schreit mehr nach Sommerzeit als der Duft von brutzelndem Grillgut? Nach seinem langen Winterschlaf feiert der Grill jetzt sein fulminantes Comeback. Damit am ersten sonnigen Feierabend alles sofort startklar ist, braucht er jetzt ein wenig Liebe. Bevor die ersten Steaks auf dem Rost landen, ist ein gründlicher Check absolute Pflicht. Ein gefährlicher Fehler: Den Grill einfach ungeprüft befeuern. Insekten und sogar Mäuse nutzen Grills im Winter nämlich liebend gerne als gemütlichen Unterschlupf.

© Getty Images

Checken Sie den Innenraum und schrubben Sie den Grillrost. Eine Lauge aus warmem Wasser, ein mildes Reinigungsmittel und eine gute Grillbürste reichen meist völlig aus, um selbst hartnäckige Verschmutzungen verschwinden zu lassen.

Wenn am 29. März die Sonne lacht, können Sie sich entspannt zurücklehnen, mit einem aufgeräumten Kleiderschrank, einem himmlischen Bett und einem glänzenden Grill.