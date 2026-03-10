Spinnen im Frühling loswerden: Mit diesen Tricks bleibt Ihr Zuhause krabbelfrei

Kaum klettern die Temperaturen nach oben, huscht auch schon der erste dunkle Schatten über die Wohnzimmerwand. Hilfe, die Spinnen sind zurück! Wir verraten, mit welchen einfachen Hausmitteln Sie sie auf sanfte Weise vertreiben können.

Der Frühling ist da und mit ihm das große Krabbeln! Sobald die Temperaturen steigen, häufen sich in vielen Wohnungen die Begegnungen mit Spinnen. Während die einen beim Anblick der achtbeinigen Mitbewohner völlig gelassen bleiben, sorgt das plötzliche Auftauchen bei anderen für puren Stress und Gänsehaut. Doch keine Sorge, Sie müssen nicht zur Chemiekeule greifen.

Darum ist Ihr Zuhause jetzt ein Spinnen-Paradies

Zahlreiche Jungspinnen schlüpfen jetzt aus ihren Eikokons. Gleichzeitig kurbelt die zunehmende Wärme den Stoffwechsel der Tiere an, sie werden aktiver und fallen uns dadurch häufiger auf. Unsere Wohnräume bieten den Tieren dabei geradezu ideale Bedingungen: Ein warmes, geschütztes Biotop ohne natürliche Feinde.

© Getty Images

Auch wenn wir sie oft mit Skepsis betrachten: Spinnen sind absolut harmlos und erfüllen eine extrem wichtige ökologische Funktion! Als kleine „Hausmeister der Natur“ fressen sie Mücken, Fliegen und andere lästige Insekten und tragen so zur natürlichen Regulierung bei.

Bitte nicht töten!

Trotz ihrer Nützlichkeit: Die meisten von uns haben die Achtbeiner lieber draußen in der Natur als unter dem eigenen Sofa. Wen die Tiere stören, der sollte jedoch keinesfalls zuschlagen! Das eigene Unbehagen rechtfertigt nicht die Tötung eines nützlichen Lebewesens. Fangen Sie die Spinnen vorsichtig mit einem Glas, einem Stück Papier oder einem speziellen Insektenfänger ein und setzen Sie sie nach draußen.

Noch besser wäre es natürlich, wenn die ungebetenen Gäste gar nicht erst über die Türschwelle treten würden. Und genau hier kommt ein genialer Trick ins Spiel!

Das einfache Anti-Spinnen-Schutzschild

© Getty Images

Minze ist das ultimative Anti-Spinnen-Mittel! Über extrem empfindliche Härchen nehmen Spinnen Reize wahr und bestimmte Düfte sind für sie ein absolutes No-Go, dazu gehört auch die Minze. Das enthaltene Menthol sorgt bei uns für ein frisches Home-Spa-Gefühl, auf Spinnen wirkt es jedoch abstoßend. Das Resultat? Sie machen instinktiv einen großen Bogen um den Duft. Besonders effektiv sind hier die Pfefferminze oder die Ackerminze.

So halten Sie Spinnen fern

Frische Pflanzen

Stellen Sie frische Minzpflanzen an die strategischen Eintrittspforten Ihres Zuhauses. Besonders gut eignen sich Fensterbänke, Balkon- und Terrassentüren, Eingangsbereiche und Kellerfenster. So wird der Weg nach drinnen direkt blockiert.

Ätherisches Minzöl

Ätherisches Öl ist deutlich konzentrierter als frische Blätter und wirkt wie ein unsichtbares Schutzschild. Schon wenige Tropfen genügen! Träufeln Sie etwas Öl auf Wattepads und platzieren Sie sie unauffällig in Zimmerecken oder hinter Schränken. Sie können auch Fensterrahmen, Türschwellen und Ritzen direkt mit dem Öl betupfen.

Weitere Profi-Tipps

Dichtungen prüfen: Kontrollieren Sie Keller- und Außentüren auf Ritzen. Ein günstiger Zugluftstopper wirkt oft Wunder!

Fliegengitter: Ein Must-have, um Insekten und Spinnen den Weg zu versperren.

Licht aus: Reduzieren Sie die Außenbeleuchtung in der Nacht, da diese Insekten anlockt und damit auch die Spinnen.

Putztag: Regelmäßiges Entfernen von Spinnweben signalisiert den Tieren, dass ihr Netz hier nicht erwünscht ist.

Mit diesen Tipps machen Sie Ihr Zuhause im Frühling nicht nur herrlich duftend, sondern auch garantiert krabbelfrei und das ganz ohne schlechtes Gewissen!