Let's Dance 2026: Anna-Carina Woitschack sagt Tour-Termine ab

Während Anna-Carina Woitschack derzeit am RTL-Tanzparkett reüssiert, erzwingt ihr voller Terminkalender nun erste schmerzliche Absagen für ihre Fans auf der Schlagertournee.

Für die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack hat sich der Lebensschwerpunkt dieser Tage weg von der Gesangsbühne hin zum Tanzparkett verlagert. Die 33-Jährige reüssiert aktuell in der prestigeträchtigen RTL-Show „Let’s Dance“ und buhlt dort um die Gunst von Jury und Publikum. Doch die Ambitionen auf den Titel „Dancing Star 2026“ fordern nun ihren Tribut: Die Künstlerin sieht sich gezwungen, ihre terminlichen Verpflichtungen als Musikerin drastisch zu reduzieren.

Notwendige Absagen

Obschon die Präsenz im Hauptabendprogramm die Popularität befeuert, leidet der Live-Kalender unter dem intensiven Probenbetrieb. Via Instagram wandte sich Woitschack nun mit einer unerfreulichen Nachricht an ihre Anhängerschaft. Aufgrund der TV-Produktion könne sie bei den bevorstehenden Terminen der Tournee „Die große Schlager Hitparade“ nicht wie geplant in Erscheinung treten.





Konkret teilte sie in ihrer Story mit: „Ihr Lieben, durch meine Teilnahme bei Let's Dance kann ich leider bei den drei Tourterminen am 07.03 in Cottbus, 08.03 in Hoyerswerda und 09.03. in Freiberg nicht dabei sein.“

Ungewissheit über weitere Termine

Ob es bei diesen punktuellen Absagen bleibt, hängt maßgeblich von ihrem sportlichen Erfolg in der Sendung ab. Die Sängerin bereitete ihre Community bereits auf mögliche weitere Ausfälle vor, sollte sie die nächsten Runden der Ausscheidungsshow überstehen: „Sollte ich in der Show bleiben, könnte es leider auch bei weiteren Terminen zu Ausfällen kommen.“

Während die Tournee noch bis Mai 2026 gastiert, bleibt abzuwarten, wie oft die Künstlerin tatsächlich noch persönlich auf der Bühne stehen kann. Woitschack bat ihre Fans derweilen um Verständnis und bedankte sich für den Rückhalt in dieser für sie intensiven Phase.