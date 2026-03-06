Nach 4 Jahren Pause: Harry Styles sorgt für neuen Kreischalarm

Das Pop-Wochenende ist gerettet! Seit Freitag gibt es die neue CD „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ von Harry Styles, die natürlich schon wieder weltweit die Charts stürmt. Am Sonntag rockt er uns Netflix.

Freitag um 0 Uhr früh hatte das fast vier Jahre lange Warten endlich ein Ende. Mit der CD „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“, lieferte Harry Styles den so heißersehnten Nachfolger zum 2022er Hit-Album “ Harry’s House“, mit dem er ja 2 Einträge ins Guinness-Buch, 38 Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie den Grammy für „Album des Jahres“ einfuhr. Platz 1 in Österreich ja sowieso. Den hat er jetzt natürlich wieder inne. Bei iTunes stürmte das von der Berliner Techno-Szene inspirierte und sehr tanzbare Werk sofort wieder an die Chartspitze. Nicht nur in Österreich, sondern in gleich 14 weiteren Ländern. Von Australien bis Saudi Arabien.

© Sony Music

© Sony Music



„Ich habe letztes Jahr viel Zeit in Berlin verbracht, habe dort viele lustige und interessante Leute kennengelernt und viele verschiedene Arten von Musik gehört. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das meine Musik beeinflusst hat,“ erklärt Styles seine12 neuen Hits, bei denen er leichtfüßig zwischen eindringlichen Gitarren (“Are You Listening Yet”), ergreifenden Orchester-Balladen („Coming Up Roses“)und epochalen Disco-Rhythmen („Dance No More”) umher tänzelt.

© Getty Images

© Getty Images

Noch mehr Tanz gibt’s nach der beeindruckenden Tanz-Show bei Brit-Awards zum neuen Hit „Aperture“ am Sonntag dann auch auf Netflix. Da wird das für Freitag Abend geplante Release-Konzert aus er Coop Live Arena in Manchester unter dem Motto „One Night In Manchester” ausgestrahlt. Neben den Highlights von „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ darf man dabei natürlich auch alle Hymnen wie „Sign of the Times“, Watermelon Sugar” oder “As It Was” erwarten.

© Netflix

Ab 16. Mai (Amsterdam) geht Styles dann auch auf große Tournee: 67 Konzerte die für den größten Pop-Hype des Jahres sorgen: Neuer Rekord im Londoner Wembley-Stadion (12 Konzerte) und eine gleich 30 Nächte starke Residency im ehrwürdigen New Yorker Madison Square Garden, für die es 11,5 Millionen Anfragen gab, inklusive.