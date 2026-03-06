„Schweres Herz!“ RAF Camora konnte endlich Dubai verlassen!

Am Wochenende wurde RAF Camora in Dubai vom Iran-Angriffskrieg überrascht. Jetzt ist er zurück in Wien. Mit „schwerem Herzen“ und harten Worten für die Kriegsreporter Influencer

Am Wochenende schockte RAF Camora seine 1,8 Millionen Instagram-Fans, denn er meldete sich aus Dubai. Und das gerade als es iranische Vergeltungsschläge nach den US-israelischen Angriffen auf den Iran gab. „Wir waren mittendrin, haben uns an einen sicher(eren) Ort begeben. Sobald die Situation klarer ist mehr dazu.“ Danach herrschte tagelang Funkstille und das große Zittern. Jetzt gibt’s endlich Entwarnung. RAF konnte Dubai verlassen und ist wieder zurück in der Heimat. „Ich bin zurück aus Dubai. Gestern mit dem ersten Flug der Emirates“, schrieb er Freitag früh in seiner Instagram-Story und das wohl mit noch immer zittrigen Händen. „Ihr habt alle die Bilder gesehen, ich habe sie noch in meinem Kopf und sie machen mir ein schweres Herz!“

© Instagram

© Instagram



RAF ist ein absoluter Dubai-Insider („Ich habe meine letzten 4 Alben dort aufgenommen und sehe die Palme und das Studio im „Amongs Few" irgendwo als mein zu Hause.“) und zeigt sich schwer getroffen. „Die Situation ist kein Spaß und ich will mir nicht vorstellen wie es wäre ohne den Iron Dome & der wirklich krassen Organisation dort.“ Dass viele Influencer die prekäre Situation in Dubai runterspielen lässt ihn auf Insagram fast den Kragen platzen: „Ich verstehe weder die Schadenfreude in den Kommentaren, noch die Kriegsreporter Influencer, noch die die tun als wär nichts.“

© APA

Schon heute Abend (6. März) wird RAF bei den Amadeus Awards in der Wiener Marx Halle (21.20 Uhr, ORF1) erwartet. Da könnte er sich seinen bereits 11.Award abholen. Ob er nach dem Drama von Dubai freilich wirklich zur fröhlichen Austropop-Gala kommt ist freilich offen