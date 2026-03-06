War Britney Spears bei ihrer Alko-Fahrt auch auf Drogen?

Neue Details sorgen in den USA für Aufmerksamkeit: Popstar Britney Spears wurde in Kalifornien von der Polizei gestoppt und vorübergehend festgenommen.

Britney Spears wurde in Ventura County im US-Bundesstaat Kalifornien von der Polizei angehalten. Die Sängerin steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein. Wie die "Daily Mail" berichtet, ging um 20.48 Uhr Ortszeit ein Anruf bei der Polizei ein. Gemeldet wurde ein schwarzer BMW 430i, der angeblich mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien auf dem US-Highway 101 in Richtung Süden nahe Newbury Park unterwegs gewesen sein soll.

Beamte stoppten daraufhin das Fahrzeug. Am Steuer saß Britney Spears. Nach Angaben der Ermittler habe sich die Sängerin bei der Kontrolle auffällig benommen. Sie wurde vorübergehend festgenommen und später wieder auf freien Fuß gesetzt.

Unbekannte Substanz entdeckt

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein Detail aus dem Bericht der Behörden: Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs sei eine "unbekannte Substanz" entdeckt worden. Diese werde nun in einem Labor analysiert. Um welchen Stoff es sich handelt, ist bislang nicht öffentlich bekannt.

Kurz vor der Kontrolle hatte Spears ein Video auf Instagram veröffentlicht. Darin ist sie in einem Body in ihrem Haus in Thousand Oaks zu sehen, wie sie tanzt. Während der Aufnahme verrutscht ihr Outfit kurzzeitig, außerdem wirkt ihr Make-up verschmiert. Inzwischen ist ihr Instagram-Account deaktiviert.

Gericht prüft Vorwürfe

In einer Mitteilung der California Highway Patrol, die laut „Daily Mail“ vorliegt, heißt es, Spears sei wegen des Verdachts festgenommen worden, unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gefahren zu sein. Die Ergebnisse chemischer Tests zur Bestimmung möglicher Substanzen stehen noch aus.

Ein Gerichtstermin ist für den 4. Mai angesetzt, bei dem die Vorwürfe geprüft werden sollen. Bis dahin gilt für Spears die Unschuldsvermutung. Bestätigt sich der Verdacht nicht, hätte der Fund der Substanz keine weiteren strafrechtlichen Folgen. Wird jedoch eine verbotene oder beeinträchtigende Substanz nachgewiesen, kann sich der Vorwurf entsprechend verschärfen. Darüber entscheiden Staatsanwaltschaft und Gericht.