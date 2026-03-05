Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Ortlieb Nina
© Gepa

Damen-Abfahrt

Trainingsbestzeit! Jetzt hofft Ortlieb sogar noch auf kleine Kugel

05.03.26, 17:21
Teilen

Im Abschlusstraining für die Freitag-Abfahrt im Fassatal (11.30 Uhr/ORF1) war Nina Ortlieb Schnellste – vor Kajsa Vickhoff Lie (NOR/+ 0,18). Für die Vorarlbergerin geht es bei noch drei Abfahrten um die kleine Kristallkugel. 

Noch führt die schwer verletzte Lindsey Vonn (erholt sich in den USA vom Horrorsturz bei Olympia) den Abfahrtweltcup an - 94 Punkte vor der Deutschen Emma Aicher. Ortlieb wiederum liegt als Gesamt-Achte 94 Punkte hinter Aicher.

Die Vorarlbergerin kommt nach Olympia immer besser in Form. Vor einer Woche in Soldeu war sie Bestzeit im Abschlusstraining gefahren, wurde im Rennen Zweite und meint: "Es zeigt immer, wenn man im Training gut ist, dass man grundsätzlich einen Speed auf der Strecke hat." Gleichzeitig wisse sie aber, dass nicht jede Athletin mit dem gleichen Einsatz in ein Training geht, und sie nannte Aicher. "Wenn die im Training nirgends ist, kann sie trotzdem ganz vorne stehen." Daher dürfe man nicht zu viele Rückschlüsse auf das Rennen ziehen. Aicher war am Donnerstag übrigens 42. und mit einem Torfehler 2,34 Sekunden hinter Ortlieb.

Für Abfahrts-Kugel muss alles zusammenpassen: "Brauche Big Points"

"Rechnen braucht man nicht. Schnell Skifahren, dann kann man schnell Schritte nach vorne machen", lautet Ortliebs Devise. Träume gebe es schon. "Aber es klingt oft leichter als es ist. Es muss sehr viel zusammenpassen, wenn man die Big Points machen will." Zudem sieht Ortlieb viele Konkurrentinnen mit dem gleichen Potenzial. Im Rennen dürfe man sich aufgrund der "extrem kurzen" Lauflänge wenig Fehler erlauben.

Für Cornelia Hütter, Super-G-Bronzemedaillengewinnerin von Cortina, geht es nach Ermüdungserscheinungen wieder aufwärts. "Es war nicht viel Erholung zwischen Soldeu und jetzt, aber ich merke, dass jeder Tag besser wird. Jetzt spüre ich mich wieder so, wie ich mich spüren will. Das ist extrem viel wert für mich", sagte die Steirerin. Sie sprach von ganz soliden Trainingsläufen (am Mittwoch war sie Siebente, Anm.) und einer positiven Grundstimmung. "Es wird ein enges Rennen, weil es eine relative kurze Laufzeit gibt." Hütter verspürt seit Olympia aufsteigende Form. "Die möchte ich da auf den Schnee bringen." Und über die Strecke im Val di Fassa hat sie auch eine klare Meinung. "Richtig Mut braucht man nicht, man braucht Köpfchen."

 

xx

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen