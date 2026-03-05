Alles zu oe24VIP
Rollstuhl-Curling bei den Paralympics
Steine gestohlen

Wieder Curling-Skandal: Aufreger bei Paralympics

05.03.26, 18:49
Bei den Paralympischen Spielen in Italien ist es schon vor der offiziellen Eröffnung zu einem kuriosen Vorfall gekommen: Zwei Curling-Steine aus dem Rollstuhlcurling-Turnier wurden gestohlen, die Wettkämpfe laufen aber weiterhin. 

Offiziell werden die Paralympischen Spiele in Italien am Freitag um 20:00 Uhr in Verona eröffnet. Die ersten Wettbewerbe finden jedoch bereits seit Mittwoch in Cortina d’Ampezzo statt. Dabei kam es beim Mixed-Doubles-Turnier im Rollstuhlcurling zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Zwei Wettkampfsteine wurden gestohlen!

Die Granitsteine wiegen jeweils rund 19 Kilogramm, ein Diebstahl also alles andere als leicht. Die örtlichen Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Wettbewerb selbst wird durch den Vorfall jedoch nicht behindert: Ersatzsteine wurden passend zu den ursprünglichen Steinen angefertigt und werden nun eingesetzt.

Erinnert an Olympia

Der Vorfall erinnert an frühere Eklats: Schon bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina kam es im Curling zu Kontroversen. Damals warf das schwedische Team dem Kanadier Marc Kennedy vor, einen Stein unerlaubt ein zweites Mal berührt zu haben. Der Vorfall wurde als Betrug gewertet und ging unter dem Namen "Double Touch" oder "Boop-Gate" in die Sportgeschichte ein.

