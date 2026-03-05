Football-Hammer: Hauptstadt-Duell läutet neue Ära ein

Jetzt können Football-Fans endgültig aufatmen. Die AFLE hat den Spielplan für die Premieren-Saison offiziell präsentiert.

Das lange Warten für Football-Fans in Europa hat nun endgültig ein Ende. Lange Zeit waren sich viele Anhänger nicht sicher, ob und wie es nach dem Zerfall der ELF weitergeht. Mit der AFLE, "The League Europe", hat nun die erste Liga auf Semi-Pro-Niveau ihren Spieltag auf ihrer Homepage veröffentlicht.

Damit steht auch fest: Die Vienna Vikings werden die neue Liga mit einem Hauptstadt-Duell am 23. Mai eröffnen. Am Auftaktwochenende werden insgesamt nur zwei Spiele stattfinden. Die Franchise aus Wien empfängt Berlin Thunder in Wien, am Sonntag folgt das Debüt des neuen Londoner Football-Teams, dessen Name noch nicht der Öffentlichkeit präsentiert wurde, mit einem Heimspiel gegen die Wroclaw Panthers.

Insgesamt ist die Liga auf zwei Conferences (North/West und East/South) zu je vier Teams aufgeteilt. Jede Conference spielt intern mit Hin- und Rückspielen gegeneinander. Hinzu kommen sechs Spiele gegen Teams der anderen Conference, womit man im Grunddurchgang auf insgesamt 12 Spiele pro Mannschaft kommt.

Kracher für die Vikings

Der Vikings-Klassiker gegen Rhein Fire findet heuer ebenfalls zwei Mal statt. Am 6. Juni sind die Deutschen in Österreich zu Gast, am 19. Juli treffen die langjährigen Titel-Rivalen in Deutschland aufeinander.

© oe24

+++ Den kompletten AFLE-Spielplan finden Sie HIER +++

Im Halbfinale werden die ersten beiden Teams der jeweiligen Conference aufeinandertreffen und sich das Finale am 6. September in Deutschland untereinander ausmachen.