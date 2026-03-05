Alles zu oe24VIP
NÖ Gold-Olympionike Benjamin Karl.
© APA/JOHANN GRODER

Snowboard

Olympiasieger Karl pfeift auf Gesamtweltcup

05.03.26, 15:36
Teilen

Alpin-Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl lässt den Parallelslalom am Samstag in Spindleruv Mlyn in Tschechien aus, womit die große Kristallkugel für den Weltcup-Gesamtgewinn wohl an einen Italiener gehen wird.

Karl ist hinter Maurizio Bormolini und Aaron March sowie vor Roland Fischnaller Dritter der Wertung. Der 40-Jährige konzentriert sich auf seine Chance auf die kleine Kugel im Riesentorlauf-Weltcup. Auch Cross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle tritt wieder in Aktion.

Der Vorarlberger und der zuletzt verkühlt gewesene olympische Bronzemedaillengewinner Jakob Dusek sind in Erzurum in der Türkei im Einsatz. Das erste der beiden Rennen ist am Donnerstag wegen eines für Samstag angekündigten Schneesturms auf Freitag vorverlegt worden, das zweite ist für Sonntag geplant. Die Seehöhe der Strecke mit 2.649 m am Start ist ein zusätzlicher Faktor. "Es gilt, die Kräfte gut einzuteilen", sagte Hämmerle. "Die Zeit nach meinem Olympiasieg war schon recht stressig."

Karl spitzt noch auf die beiden Parallel-Riesentorläufe Ende nächster Woche in Kanada, 80 Punkte beträgt in der Spartenwertung sein Rückstand auf Gesamtweltcup-Favorit Bormolini. "Da sind meine Chancen noch intakt", meinte der in Osttirol lebende Niederösterreicher. Arvid Auner tritt in Tschechien hingegen an, bei 26 Zählern Rückstand in der Slalomwertung auf den auch da führenden Bormolini ist für ihn eine erfolgreiche Titelverteidigung noch in Reichweite. Für danach ist noch ein Slalom geplant.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

