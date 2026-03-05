Liebes-Hammer im Ski-Weltcup: Braathen stellt komplettes Training um

Der für Brasilien startende Ski-Star Lucas Pinheiro Braathen bleibt sich treu: Konventionelle Wege sind nicht sein Ding. Nach seinem spektakulären Nationenwechsel sorgt der 25-Jährige nun erneut für Aufsehen – diesmal mit einem ungewöhnlichen Plan für seine Sommervorbereitung.

Der Riesenslalom-Olympiasieger plant, seine kommende Sommervorbereitung nicht wie gewohnt in den Alpen zu absolvieren, sondern mehrere Monate in Brasilien zu trainieren. Der Grund dafür liegt nicht nur im Sport – sondern vor allem im Herzen. Seit rund zehn Monaten ist der 25-Jährige mit der brasilianischen Schauspielerin Isadora Cruz liiert.

Training am Zuckerhut

Während Braathen derzeit überwiegend in Österreich lebt, ist Cruz beruflich in Brasilien zuhause. Die Distanz stellte das Paar bisher immer wieder vor Herausforderungen. Nun hat der Ski-Star eine Lösung gefunden – und dafür sogar sein Trainerteam überzeugt. Zwischen April und August will der Ex-Norwegen-Star seine Vorbereitung weitgehend nach Brasilien verlegen. Dort soll er im Umfeld des nationalen Olympiazentrums an seiner Kondition arbeiten und die Basis für die kommende Weltcup-Saison legen. Ein entscheidender Vorteil: Cruz lebt nur wenige Minuten von der Trainingsanlage entfernt.

Dass es ihn immer wieder nach Südamerika zieht, überrascht kaum. Spätestens seit seinem historischen Olympiasieg ist Braathen in Brasilien ein gefeierter Star. Mit seinem Triumph holte er das erste Winter-Olympiagold der brasilianischen Geschichte – ein Moment, der ihm in seiner zweiten Heimat regelrechte Heldenstatus einbrachte. Bei seiner Rückkehr wurde der 25-Jährige mit Ehrungen und Auszeichnungen empfangen. Sichtlich bewegt erklärte er damals, dass diese Goldmedaille nicht nur ihm gehöre, sondern „dem ganzen Land“.

Popularität auf Rekordkurs

Auch abseits der Piste wächst Braathens Bekanntheit rasant. In den sozialen Medien gehört er mittlerweile zu den größten Stars des alpinen Skisports. Als erster männlicher Skirennfahrer überschritt er die Marke von einer Million Instagram-Followern und zog damit sogar an Marco Odermatt vorbei. Doch bei aller Aufmerksamkeit bleibt der sportliche Ehrgeiz ungebrochen. Im Slalom kämpft Braathen weiterhin um die kleine Kristallkugel. Vor den letzten beiden Rennen (Kranjska Gora & Hafjell) liegt er nur einen Punkt hinter seinem engen Freund und Rivalen Atle Lie McGrath (452).

Damit könnte der Brasilianer schon bald das nächste Kapitel seiner außergewöhnlichen Karriere schreiben – nach Olympiagold vielleicht auch noch mit der ersten Disziplinwertung für Brasilien im Ski-Weltcup. Fest steht: Wenn es um große Entscheidungen geht, folgt Braathen seinem eigenen Kurs. Und der führt diesen Sommer eben nicht nur über Gletscher und Kraftkammern der Alpen – sondern auch über Trainingsanlagen unter brasilianischer Sonne.