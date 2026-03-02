Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.30 aktien down -0.39% Andritz AG 73.55 aktien down -0.27% BAWAG Group AG 132.00 aktien down -2.65% CA Immobilien Anlagen AG 26.400 aktien up +1.54% CPI Europe AG 16.070 aktien down -0.62% DO & CO Aktiengesellschaft 215.50 aktien down -2.05% EVN AG 29.600 aktien up +2.07% Erste Group Bank AG 100.70 aktien down -2.8% Lenzing AG 24.450 aktien down -1.01% OMV AG 54.80 aktien down -0.9% Oesterreichische Post AG 35.100 aktien up +0.86% PORR AG 39.150 aktien down -0.38% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.260 aktien down -1.31% SBO AG 35.550 aktien down -3.27% STRABAG SE 95.20 aktien up +0.53% UNIQA Insurance Group AG 16.740 aktien down -0.36% VERBUND AG Kat. A 60.30 aktien up +2.2% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.90 aktien down -1.05% Wienerberger AG 27.800 aktien up +0.94% voestalpine AG 48.540 aktien down -0.7%
  1. oe24.at
  2. Business
tanken
© Getty Images

Iran-Krieg

Öl-Schock: Jetzt explodieren die Preise

02.03.26, 08:31
Teilen

Die Ölpreise haben am Montag nach der Eskalation im Nahen Osten am Wochenende wie erwartet zunächst deutlich zugelegt.  

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April verteuerte sich in den ersten Handelsminuten um bis zu fast 10 Dollar (8,47 Euro) oder 14 Prozent und kostete mit 82,37 Dollar so viel wie seit Jänner 2025 nicht mehr. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte prozentual ebenfalls zweistellig zu.

Nach den zunächst zweistelligen Zuwächsen zum Handelsbeginn gaben die Ölpreise bis 0.30 Uhr wieder einen Teil ihrer Gewinne ab, lagen aber immer noch mit rund neun Prozent im Plus.

Iran sperrt Straße von Hormuz

Am Wochenende griffen Israel und die USA den Iran an und töteten dabei unter anderem das Staatsoberhaupt und den Religionsführer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte außerdem den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels, ein.

Rund ein Fünftel der globalen Öltransporte passiert täglich die Meerenge. Jede Störung könnte die Energiepreise steigen lassen und die internationalen Märkte verunsichern. Die Staaten des Ölkartells Opec+ hatten am Sonntag beschlossen, die Tagesproduktion zu erhöhen, um Engpässe und zu starke Preisanstiege zu verhindern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen