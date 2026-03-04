Alles zu oe24VIP
Manuel Feller
© GEPA

Saison-Ende

Ski-Hammer um Manuel Feller (33)

04.03.26, 12:17
Unser Ski-Held zieht die Notbremse.  

Der ÖSV-Star beendet seine Saison mit sofortiger Wirkung. Weder beim nächsten Rennen in Kranjska Gora noch beim großen Finale in Norwegen wird er am Start stehen.

Körperlich und mental am Ende

Die traurigen Hintergründe: Feller ist am Ende seiner Kräfte – körperlich UND mental! In einem emotionalen Statement beichtet er: „Es war mental und körperlich eine sehr herausfordernde Saison.“ Schon im Herbst kämpfte er mit psychischen Problemen, arbeitete hart an sich. Doch jetzt, nach den Olympischen Spielen, geht nichts mehr!

Dicke Kranken-Akte

Feller gibt zu: „Körper und Geist haben mir klar signalisiert, dass jetzt der Zeitpunkt für eine Pause gekommen ist.“ Die Krankenakte des Ski-Riesen: Der Österreicher ist ein einziges Lazarett! Rücken-Qualen: Heftige Ischias-Beschweren nach mehreren Bandscheibenvorfällen. Leisten-Frust: Ein fieser Leistenbruch und eine Schambein-Entzündung setzen ihm zu.

Feller muss unters Messer

Die Konsequenz: Feller muss jetzt unters Messer! Ein Eingriff am Rücken und eine Leisten-OP stehen an. Er will nur noch eines: Gesund werden für den nächsten Winter!

