Caorli DJ Team
247 Kulturvereine

40 Jahre KUPF OÖ: Party in der Kapu

27.02.26, 09:41
Ziel der KUPF OÖ ist die ständige Verbesserung der Rahmenbedingungen für freie Kulturarbeit. 

Linz. 2026 wird die KUPF OÖ 40 Jahre alt. Das wird am 28. Februar mit einer großen Party gefeiert. 

Der Abend startet mit einem kurzen Festakt: Vier Jahrzehnte kulturpolitische Arbeit, Service, Vernetzung und solidarische Interessenvertretung für mittlerweile 247 Mitgliedsinitiativen in ganz Oberösterreich sind Anlass genug, nach Grußworten von Landeshauptmann Thomas Stelzer und dem Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer gemeinsam kurz zurückzublicken und einen Blick nach vorne zu werfen.

Im Anschluss wird weitergefeiert: Caorli legen im KAPUsaal auf, und es gibt viel Platz für Austausch in der Bar und eine kleine KUPFausstellung. Der Festakt ist restlos ausverkauft, für die Party nach dem Festakt ab 21 Uhr gibt es noch kostenlose Restkarten unter KUPFticket

