Horror-Diagnose: WM-Aus für Real-Star

Der Albtraum ist Realität! Bei Real Madrid herrscht nach dem Spiel gegen Getafe Alarmstimmung. Ein Schlüsselspieler der „Königlichen“ hat sich schwer am Knie verletzt – die Diagnose: Kreuzbandriss.

Denn mit Rodrygo fällt ein wichtige Offensivstütze nicht nur monatelang aus und verpasst damit den Rest der Saison, sondern auch die Weltmeisterschaft 2026. Für Real Madrid verschärft sich damit die ohnehin angespannte Personallage dramatisch. Am Freitag (21 Uhr/live auf DAZN) gegen Celta Vigo stehen im Angriff aktuell praktisch nur noch Vinícius und Gonzalo zur Verfügung.

Kylian Mbappé ist verletzt, Mastantuono nach einer Roten Karte gesperrt. Doch damit nicht genug: Auch Jude Bellingham, Daniel Ceballos (Muskelverletzung), Éder Militão (Muskelriss), Raúl Asencio (Nackenschmerzen) sowie Álvaro Carreras und Dean Huijsen (beide gelbgesperrt) fehlen – die Ausfallliste wird immer länger.

Spielte mit Kreuzbandriss weiter

Der brasilianische Flügelspieler hatte sich die Verletzung ausgerechnet bei seinem Comeback zugezogen. Nach fast einem Monat Pause wegen einer Sehnenentzündung wurde der 25-Jährige in der 54. Minute eingewechselt. Nur wenige Minuten später stürzte er unglücklich am Spielfeldrand und griff sich ans rechte Knie. Trotz sichtbarer Schmerzen spielte er zunächst weiter, die endgültige Diagnose folgte erst am nächsten Morgen: Kreuzbandriss – rund sechs bis sieben Monate Pause.

Auf Instagram meldete sich der Brasilianer emotional zu Wort: „Einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich habe diese Verletzung immer gefürchtet.“ Besonders bitter: „Ich werde den Rest der Saison bei meinem Klub und die Weltmeisterschaft mit meinem Land verpassen – ein Traum, von dem jeder weiß, wie viel er mir bedeutet.“ Dennoch zeigt sich Rodrygo kämpferisch: „Es ist nur ein ‚Bis bald‘.“

Alaba erneut angeschlagen

Auch für David Alaba gab es beim Spiel gegen Getafe schlechte Nachrichten. Der ÖFB-Kapitän musste verletzt ausgewechselt werden. Laut erster Diagnose handelt es sich um eine leichte Zerrung, das nächste Ligaspiel dürfte der 33-Jährige jedoch verpassen. Für Real wachsen damit die Sorgen in einer ohnehin heiklen Saisonphase weiter.