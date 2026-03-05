Alles zu oe24VIP
Christoph Freund
© GEPA

Duell mit Juventus

FC Bayern ist heiß auf Salzburg-Juwel

05.03.26, 15:21
Teilen

Red Bull Salzburg spielt bislang eine durchwachsene Saison, mit dem Halbfinal-Aus im ÖFB-Cup als weiterer Tiefpunkt. Doch einen Lichtblick gibt es definitiv: Kerim Alajbegovic.

Der Flügelflitzer zieht Interesse aus aller Welt auf sich und die Liste an Klubs, die um den 18-Jährigen buhlen, wird immer länger. Laut "Gazzetta dello Sport" steigt neben dem AC Milan und Juventus nun auch der FC Bayern in den Poker ein.

Erst im Sommer kam der in Deutschland geborene Bosnier von Bayer Leverkusen nach Wals-Siezenheim. Die zwei Millionen Euro Ablöse dürften bald ein Vielfaches nach sich ziehen. Wie viel davon in Salzburg landet, ist allerdings die Frage.

Leverkusen mit Rückholklausel

Die "Werkself" hat eine Rückkaufklausel in unbekannter Höhe und daher könnte Sport-Geschäftsführer Marcus Mann ein wenig durch die Finger schauen. Leverkusen wird diese Klausel vermutlich ziehen, ob Alajbegovic dann im Verein bleibt oder sofort weiterverkauft wird, wird sich zeigen.

So oder so, mit elf Treffern und drei Vorlagen plus einem Gewinn werden die Salzburger mit keinem weinenden Auge auf den Transfer blicken.

