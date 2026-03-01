Winzercup-Auftakt: Göttlesbrunn setzt sich gegen Deutschkreuz durch

Am 27.2. fand im Restaurant Fontana in Oberwaltersdorf der Auftakt zum diesjährigen Winzercup von Veranstalter Thomas Lenger statt.

In drei Vorrunden treten jeweils zwei Winzer gegeneinander an. Zu einem fünfgängigen Menü werden pro Gang zwei Weine serviert, die blind verkostet und von den Gästen bewertet werden. Nach fünf Gängen steht der Sieger fest, der ins große Finale einzieht. Bereits zum dritten Mal startete der Winzercup bei Haubenkoch Oliver Hoffinger, der gemeinsam mit seiner Partnerin Jennifer Berger das Fontana leitet. Zum Auftakt traf der Blaufränkisch-Winzer Horst Gager aus Deutschkreuz auf Gabriel Grassl vom Weingut Nepomukhof aus Göttlesbrunn. Gleich beim ersten Gang – einem vegetarischen „Beef Tatar“ mit Dottercreme und vegetarischem Kaviar – setzte sich der Pinot Blanc 2025 vom Nepomukhof knapp gegen die Cuvée Q2 2024 von Horst Gager durch. Mit 13 Stimmen Vorsprung ging Göttlesbrunn mit 1:0 in Führung.

© Thomas Lenger

Auch die zweite Runde zur Selleriecremesuppe mit Trüffelpesto und Ravioli entschied Grassl mit seinem Chardonnay 2025 hauchdünn gengen den Blaufränkischen Classik für sich. Exakt eine Stimme Unterschied bedeutete das 2:0 für den Nepomukhof. Zum Atlantiklachs mit Beurre Blanc und grünem Öl servierte Grassl einen Rosé 2024, während Gager die bekannte Cuvée Quattro ins Rennen schickte. Mit zehn Stimmen Vorsprung holte sich Grassl den dritten Punkt und fixierte damit vorzeitig den Finaleinzug.

Spannend blieb es dennoch: Zum rosa Rinderfilet auf grünem Pfefferjus und Topinambur punktete Horst Gager mit seinem Blaufränkisch Mitterberg Reserve 2021 und verkürzte auf 1:3.

Den Schlusspunkt setzte jedoch erneut Göttlesbrunn. Zum Dessert – Mohntascherl mit Powidl, brauner Butter und Milchmädchenschaum – traf Gagers „Cablot 2020“ auf eine Grüne Veltliner Auslese 2018 vom Nepomukhof. Mit 16 Stimmen Vorsprung ging auch dieser Punkt an Grassl, der damit einen klaren 4:1-Endstand fixierte.

Gabriel Grassl vom Weingut Nepomukhof steht somit als erster von drei Finalisten für das große Finale am 29. Mai 2026 im Fontana fest.Die zweite Vorrunde findet am 28. März 2026 im Gasthof Keller in Gumpoldskirchen statt, wo das Weingut Lager aus Göttlesbrunn auf das Weingut Artner aus Trumau trifft. Am 24. April 2026 folgt die dritte Vorrunde in der Pinotheque in Oberwaltersdorf mit dem Thermenregion-Duell Weingut Knötzl aus Tattendorf gegen das Weingut Piriwe aus Traiskirchen. „Ich freue mich bereits auf die kommenden beiden Vorrunden und bin mir sicher, dass es wieder ebenso spannende und kulinarische Abende werden wie beim Auftakt im Fontana“, so Veranstalter Thomas Lenger.