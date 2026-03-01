Favoriten gibt sich "MINT-Monat März"

Mit dem "MINT-Monat März 2026 – M3“ setzt die MINT-Region Favoriten einen bezirksweiten Schwerpunkt in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Kinder und Jugendliche erhalten Zugang zu mehr als 40 praxisnahen Workshops, Labor- und Technikangeboten. Ziel ist es, MINT erlebbar zu machen, Talente frühzeitig zu fördern und Bildungschancen unabhängig von Herkunft und sozialem Hintergrund zu stärken.

Der offizielle Kick-off findet am 3. März 2026 an der Pädagogische Hochschule Wien statt. Die Hochschule versteht sich als Urban Diversity Education (UDE) Campus und qualifiziert Pädagogen für eine vielfältige, von Migration und Mobilität geprägte urbane Gesellschaft. Vielfalt wird dabei nicht als Herausforderung, sondern als Gestaltungsauftrag verstanden. Im Rahmen des MINT-Monats verbindet die PH Wien fachliche Exzellenz mit chancengerechter Bildungsarbeit und stärkt Lehrkräfte sowie Bildungseinrichtungen darin, MINT-Angebote so zu gestalten, dass sie einer diversen Schülerschaft gerecht werden und Bildungsungleichheiten gezielt verringern.

Favoriten zählt zu den größten und jüngsten Bezirken Wiens

Über 220.000 Menschen leben hier, jedes achte Wiener Kind wächst im Bezirk auf. Mehr als 60 Schulen, zahlreiche Kindergärten, Vereine und Hochschulen bilden ein starkes Bildungsnetzwerk. Über eine digitale Plattform können Einrichtungen Angebote buchen – von Experimentier- und Coding-Workshops bis hin zu spezialisierten Laborformaten. Betriebe und Hochschulen öffnen ihre Arbeitsumgebungen und ermöglichen direkte Einblicke in angewandte Technik und Forschung.

Den Abschluss bildet am 26. März 2026 eine Präsentations- und Netzwerkveranstaltung an der Hochschule Campus Wien, bei der Projekte und Ergebnisse öffentlich vorgestellt werden. "MINT-Bildung steht allen jungen Menschen offen – unabhängig von Herkunft, Erstsprache oder Geschlecht. Sie eröffnet echte Zukunftschancen.“, so Alexander Lengauer, Leiter der MINT-Region Favoriten.