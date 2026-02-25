Lilly Becker erneut verklagt: Ex fordert 300.000 Euro Darlehen zurück

Für Lilly Becker (49) spitzt sich der Rechtsstreit mit ihrem Ex-Partner weiter zu: Der Münchner TV-Produzent Pierre Uebelhack hat erneut Klage eingereicht – diesmal vor dem Landgericht Düsseldorf.

Nach Informationen der deutschen „Bild“-Zeitung soll am 19. März vor dem Landgericht Düsseldorf verhandelt werden. Pierre Uebelhack fordert demnach rund 300.000 Euro, die er Lilly Becker zwischen Herbst 2018 und Anfang 2021 als Darlehen gewährt haben will. Bereits im April 2025 hatte der Filmproduzent Becker vor dem Landgericht München I auf Rückzahlung eines Darlehens verklagt – inklusive Zinsen und Anwaltskosten. Das Gericht entschied damals zugunsten Uebelhacks: Becker muss rund 218.000 Euro zahlen, und zwar auf einen Schlag.

Becker hatte betont, es habe sich bei den Zahlungen um Schenkungen gehandelt. Der Richter folgte jedoch der Darstellung des Unternehmers, der Darlehensverträge vorlegte.

Berufung läuft weiter

Gegen das Urteil legte Becker im Mai 2025 Berufung beim Oberlandesgericht München ein. Sie ließ ein IT-forensisches Gutachten erstellen, das zu dem Ergebnis gekommen sein soll, ihre Unterschrift sei erst am 28. Juni 2022 in die Dokumente eingefügt worden – und nicht 2019, wie angegeben. Daraufhin stellte Becker Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft München I. Das OLG München bestätigte, dass eine erneute Beweisaufnahme angeordnet wurde. Für den 13. Januar 2026 ist ein schriftliches Sachverständigengutachten vorgesehen. Die Prüfung der Echtheit der Unterschriften erfolgt allerdings erst, wenn Becker einen Vorschuss in Höhe von 5000 Euro einzahlt.

Neuer Termin in Düsseldorf

Parallel dazu läuft nun das zweite Verfahren. Zuständig ist die 10. Kammer des Landgerichts Düsseldorf. Hintergrund für den Gerichtsstand: Lilly Becker lebt mittlerweile in Düsseldorf. Persönlich erscheinen müssen die beiden Parteien nach aktuellem Stand nicht – sie können sich anwaltlich vertreten lassen.

Lilly Becker war mit Tennislegende Boris Becker verheiratet, von dem sie geschieden ist.