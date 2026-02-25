So kontert Cosmó jetzt dem Hass! Heute im großen oe24.TV-Interview

„Ich mache das für alle Österreicher und Österreicherinnen!“ Nach einer widerlichen Welle voll Hass, Neid und Niedertracht spricht unsere neuer ESC-Star Cosmó jetzt auf oe24.TV-Klartext. Das ganze Interview ab 21 Uhr bei „Fellner! Live“.

Spott, Hass, Neid und Niedertracht. Seit dem Sieg in der ORF-Vorentscheidung hat unser neuer Song Contest Star Cosmó, also der erst 19-jährige burgenländische Jungstar Benjamin Gedeon, mit einem widerlichen Shitstorm zu kämpfen. Abgrundtiefe Beleidigungen im Internet inklusive. „Ich finde es super, dass sich jeder eine Meinung bildet und dass wir diskutieren können,“ nimmt er im großen oe24.TV-Interview den Hatern ganz staatsmännisch den Wind aus den Segeln. „Persönlich habe ich in den letzten Tagen nur Positives mitbekommen. Auch weil ich ganz wenig am Handy bin! Die Steine habe ich noch nicht so wirklich gespürt!“

Dass sich prominente ESC-Insider wie Jurorin Caroline Athanasiadis („Das macht mich wütend!“), Chris Lohner („Neid muss man sich verdienen, Häme kommt gratis!“) der langjährige ESC-Scout Eberhard Forcher („So schlimm wie heuer war's noch nie“) und sogar ORF-Chef Roland Weißmann ("Nicht jede Entgleisung muss man aushalten“) gegen den Hass im Internet aussprechen, lässt ihm jedoch das Herz aufgehen: „Ich finde, es ist schön, so wie es ist. Auch dass Caroline diese lieben Worte gefunden hat und dass sich Eberhard gemeldet hat. Ich habe sehr viele liebe Nachrichten bekommen!“

Dazu gab eine Gratis-Spritzer-Aktion an der Wiener Uni und Wahlwerbung von Burgenlands Landeshauptmann Doskozil. „Das macht einen schon stolz. Es ist ja nicht selbstverständlich, Unterstützung zu bekommen!“

Die Beste der letzten Tage war neben dem Sieg in der ORF-Show wohl die Chart-Platzierung: seine coole ESC-Hymne „Tanzschein“ liegt ja seit Tagen unangefochten auf Platz 1 bei iTunes. „Das ist echt arg. Ich bin super happy, dass der Song den Leuten gefällt und dass sie ihn hören!“

Damit kann er auch den ersten Dämpfer der Wett-Quoten verdauen. Da liegt Österreich ja aktuell nur auf Platz 31. „Ich konzentriere mich nur auf den Auftritt. Den Rest entscheiden dann das Publikum und die Fachjury!“

Am16. Mai tritt Cosmo beim großen Song Contest Finale in der Wiener Stadthalle nicht nur mit cooler Choreografie („Meine Botschaft ist Tanzen!“) sondern vor allem mit rot-weiß-roten Herz an: „Ich mache das für alle Österreicher und Österreicherinnen und werde alles dafür tun, um Österreich würdig zu vertreten!“