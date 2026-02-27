Alles zu oe24VIP
US-Schauspieler Bobby J. Brown
© Paul Schiraldi/HBO

Flammen-Tragödie

"The Wire"-Star stirbt bei Brand

27.02.26, 09:34
Teilen

Der US-Schauspieler Bobby J. Brown ist im Alter von 62 Jahren bei einem Brand ums Leben gekommen. Sein Tod wird als Unfall eingestuft.

USA. Der tragische Vorfall ereignete sich im US-Bundesstaat Maryland. Bobby J. Brown, bekannt aus der Kultserie "The Wire", verstarb in einer Scheune, nachdem dort ein verheerendes Feuer ausgebrochen war. Seine Tochter bestätigte gegenüber dem US-Portal "TMZ", dass die Ursache eine schwere Rauchvergiftung war. Die Familie geht davon aus, dass der 62-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen nicht lange leiden musste. Der Gerichtsmediziner stufte das Unglück offiziell als Unfall ein.

Das Feuer brach aus, als Brown in der Scheune versuchte, ein Fahrzeug zu starten. Als er die Gefahr bemerkte, rief er noch ein Familienmitglied um Hilfe und bat um einen Feuerlöscher. Doch die Rettung kam zu spät: Als die Angehörigen eintrafen, stand das Gebäude bereits komplett in Flammen. Seine Ehefrau versuchte unter Einsatz ihres Lebens, ihn aus dem brennenden Gebäude zu retten, und erlitt dabei selbst schwere Verbrennungen.

Bobby J. Brown wurde vor allem durch seine Rolle in der HBO-Serie "The Wire" einem Millionenpublikum bekannt. Die Serie, die den Drogenkrieg in Baltimore thematisiert, gilt unter Kritikern als eine der besten Produktionen aller Zeiten. Neben diesem Erfolg war Brown auch in bekannten Formaten wie "Law & Order: SVU" und der Produktion "We Own This City" zu sehen.

Abschied von einem Profi

Sein Talentagent Albert Bramante zeigte sich tief betroffen: "Wir sind zutiefst erschüttert über den Verlust von Bobby J. Brown. Bobby war ein außergewöhnlich talentierter Schauspieler, der jede Rolle mit seltenem Engagement und Leidenschaft anging. Er war ein wahrer Profi. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Wir bitten darum, ihre Privatsphäre in dieser unvorstellbaren Zeit zu respektieren."

