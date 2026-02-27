Alles nur Show? RTL-Zicke Ariel enthüllt die Wahrheit hinter ihrem Dschungelcamp-Eklat

Es war der wohl bizarrste Moment der diesjährigen Dschungel-Staffel: Mit einer fast schon beängstigenden Überzeugung verkündete die Kandidatin Ariel vor einem Millionenpublikum, die Erde sei in Wahrheit eine flache Scheibe.

Es war der Moment, der im diesjährigen Dschungelcamp für kollektives Entsetzen und ungläubiges Kopfschütteln sorgte: Die Kandidatin Ariel behauptete mit stoischer Gelassenheit, die Erde sei flach. Doch was zunächst wie ein Zeugnis bizarrer Unwissenheit wirkte, entpuppt sich nun als eine wohlüberlegte Inszenierung. Nach ihrem Auszug bricht die Camp-Teilnehmerin nun auf den sozialen Netzwerken ihr Schweigen und enthüllt die Hintergründe ihrer skurrilen Provokation.

Die Anatomie eines Skandals: Alles war Kalkül

Zunächst erntete Ariel für ihre Ausführungen, sie habe auf TikTok gelernt, dass unser Planet eine Scheibe sei, lediglich den Spott ihrer Mitstreiter. Während prominente Mitcamper wie Samira und Hardy die Welt nicht mehr verstanden, blieb Ariel unnachgiebig und ließ sich auch vor laufenden Kameras nicht beirren – ein Fernsehmoment, der binnen kürzester Zeit viral ging.

Nun jedoch folgt die Demaskierung auf Instagram: „Ich habe gesagt, die Erde sei flach. Nicht, weil ich es glaube, sondern weil ich sehen wollte, was passiert“, gesteht Ariel offen. Hinter der vermeintlichen Ignoranz verbarg sich demnach ein messerscharfes Experiment am lebenden Objekt.

Ein flammendes Plädoyer gegen die Oberflächlichkeit

In ihrem Posting richtet Ariel deutliche, fast schon mahnende Worte an die Öffentlichkeit. Ihr Ziel sei es gewesen, einen gesellschaftlichen Spiegel vorzuhalten und zum Nachdenken anzuregen. Es stelle sich die Frage, warum eine absurde Behauptung über die Beschaffenheit der Erde die Menschen heftiger „triggere“ als die existenziellen Tragödien unserer Zeit – wie Krieg, Hunger oder menschliches Leid. Ihr ebenso pointiertes wie bitteres Resümee lautet: „Nicht die Erde sei flach, sondern die Denkweise vieler Menschen.“

Die Reaktionen auf diese Enthüllung ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Beitrag häufen sich Kommentare von Fans und Promi-Kollegen, die den Mut zu dieser unkonventionellen Aktion würdigen: „Richtig stark geschrieben und gesprochen!!! Chapeau." Und: „Das war mir schon recht klar, weil ich meine, so dumm ist ja keiner! Hast du gut gemacht und auch sehr gut noch mal erklärt! Wir lieben dich, Ariel, und feiern dich vor allem für solche Aktionen“, heißt es hier.