Schulden-Drama: Warum Dschungelkönigin Melanie Müller jetzt ihr 800.000-Euro-Haus verliert.

Nach Jahren im Rampenlicht droht Melanie Müller nun der totale Absturz: Wegen massiver Schulden beim Finanzamt soll ihr luxuriöser Wohn-Bahnhof in Leipzig im Mai zwangsversteigert werden.

Vom Dschungel-Thron zum Zwangs-Auszug: Für Reality-Star Melanie Müller (37) wird die Luft finanziell immer dünner. Ihr geliebtes Anwesen in Leipzig steht nun offiziell vor der Zwangsversteigerung. Gelingt der Sängerin kein Last-Minute-Wunder, landet ihr Wohntraum unter dem Hammer.

Mehr lesen:

Es ist ein herber Schlag für die ehemalige Dschungelkönigin. Wie Recherchen von RTL und Einträge auf einschlägigen Versteigerungsportalen bestätigen, ist der Termin bereits fixiert: Am 7. Mai um 13 Uhr soll die Immobilie in Leipzig-Wahren den Besitzer wechseln. Dass Müller derzeit noch im Haus residiert, beweist ein schlichter Zettel am Briefkasten – doch die Zeit läuft gnadenlos gegen sie.

Schulden-Sumpf statt Luxus-Leben

Hinter der drohenden Zwangsvollstreckung steht offenbar ein massiver Schuldenberg. Erst im Jänner musste die 37-Jährige vor Gericht Farbe bekennen und sprach offen über ihre finanzielle Misere. Berichten zufolge soll sie allein beim Finanzamt mit 150.000 Euro verschuldet sein, weitere 41.000 Euro fordern andere Gläubiger. Bisher hüllen sich sowohl Müller als auch ihr Rechtsbeistand zur drohenden Versteigerung in Schweigen.





800.000 Euro unterm Hammer

Bei dem Objekt handelt es sich nicht um irgendeine Immobilie, sondern um ein aufwendig modernisiertes, ehemaliges Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1902. Auf 595 Quadratmetern Gesamtfläche vereint das Anwesen Gewerbeeinheiten und eine riesige Privatwohnung, die sich über zwei Etagen erstreckt. Laut einem Gutachten liegt der Marktwert des prunkvollen, im Jahr 2020 sanierten Gebäudes bei rund 800.000 Euro.

Für Melanie Müller steht bei diesem Termin am 7. Mai alles auf dem Spiel: Findet sich ein Bieter, der den Zuschlag erhält, verliert die Sängerin endgültig ihr Dach über dem Kopf.