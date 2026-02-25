Gil Ofarim verärgert mit Dschungelcamp-Fazit: "Kann er nicht vernünftig antworten"?

Das Dschungelcamp sorgte in diesem Jahr für viel Wirbel unter Fans und Teilnehmenden.

Wann ist es denn endlich vorbei, das Dschungelcamp? Nach dem offiziellen Ende kam es beim großen Wiedersehen einmal mehr zu Aufregung. Grund war eine Wahl der KandidatInnen , die so ganz anders ausfiel als das Zuschauervoting.

© RTL

Mehr zum Thema

Fazit sorgt für Verwirrung

Doch das ist noch nicht alles! Auf dem Insta-Kanal der Show wurde Musiker Gil Ofarim nach seinem Fazit zum Dschungelcamp befragt (alle anderen übrigens auch). Er sagt in einem Clip: "Mein Fazit in einem Satz? Dann sage ich atme ein, atme aus - der Rest kommt von allein." Dieses Resümee zur Show hat bei vielen Beobachtern für Verärgerung gesorgt, da es als unzureichend empfunden wurde.

Kritik an Ofarims Antworten

Besonders in den sozialen Netzwerken wird das Verhalten des Musikers intensiv diskutiert. Viele Nutzer zeigen sich von der Art der Kommunikation enttäuscht.

Fans fragen sich: "Kann er nicht vernünftig antworten?"

Die Reaktionen werden als ausweichend wahrgenommen.

Das Fazit zur Show sorgt für anhaltenden Unmut.

Fangemeinde

Ofarims Fangemeinde wiederum findet nichts Schlimmes an seiner Aussage: "Es ist egal was er sagt oder nicht sagt, seine Hater werden immer etwas finden."