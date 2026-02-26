Schock-Moment für Melissa Naschenweng: Fan bremst sie mit Auto aus

Eigentlich sucht sie gern die Nähe zu ihren Fans. Doch nach einem riskanten Vorfall im Straßenverkehr meldet sich die "Alpen-Barbie" mit klaren Worten auf Instagram.

Melissa Naschenweng ist für ihre Bodenständigkeit und Fan-Nähe bekannt. Erst vor wenigen Wochen zeigte sie sich bei einer Autogrammstunde gut gelaunt im Austausch mit ihrem Publikum.

Nun schilderte die 35-Jährige in ihrer Instagram-Story jedoch eine unangenehme Begegnung auf ihrer Heimatstrecke: Ein anderes Fahrzeug habe sie mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt. In einer Kurve sei sie anschließend ausgebremst und zum Anhalten gezwungen worden.

Melissa Naschenweng © Instagram

Wollte Fan Video erzwingen?

Nach dem Stopp habe sie dem Mann eine Autogrammkarte angeboten. Doch schnell sei klar geworden, dass es ihm nicht um eine kurze Begrüßung gegangen sei. Vielmehr habe er ein persönliches Fan-Video erzwingen wollen, so die Sängerin.

Als sie ihn auf sein aus ihrer Sicht fahrlässiges Verhalten im Straßenverkehr ansprach, habe er forsch reagiert. Laut Naschenweng soll er gesagt haben: "Schade, früher konnte man mit dir noch reden."

© Getty Images

Klare Botschaft

In ihrer Story stellte die Musikerin klar, dass dieser Vorwurf unbegründet sei. Respektvolle Begegnungen mit Fans seien für sie jederzeit willkommen. Rücksichtnahme und Sicherheit im Straßenverkehr hätten jedoch oberste Priorität.

© Roman Fuhrich

Mit ihrer öffentlichen Schilderung setzt Naschenweng ein deutliches Zeichen: Fan-Nähe ja – aber nicht um jeden Preis.