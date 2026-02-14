Alles zu oe24VIP
Martina Kaiser
© Instagram

Special

ORF-Star macht Valentins-Angebot: "Für 10 Euro"

14.02.26, 19:55
Teilen

Die ehemalige ORF-Euromillionen-Moderatorin ist bekannt für die ein oder andere schlüpfrige Bemerkung. Jetzt lässt sie sich zum Valentinstag aufhorchen und bietet einen speziellen Service an. 

Martina Kaiser ist ehemalige Moderatorin der Euromillionen-Show im ORF und teilt seither regelmäßig mit ihren Fans Gedanken und Gefühle. Dabei nimmt sie die Follower durch ihren Alltag mit.

Nun lässt sie mit einer besonderen "Geschäftsidee" zum Valentinstag aufhorchen und postet dazu eine Story: 

Martina Kaiser
© Instagram

"Für 10 Euro gehe ich auf das Profil von deinem Ex-Freund und kommentiere ein Foto mit seiner Neuen mit:'Die andere war aber hübscher'". Ein verlockendes kleines Rache-Angebot, wenn man keine guten Liebeserfahrungen mit dem Ex gemacht hat, das muss man ihr zugestehen! Beziehungs-Drama vorprogrammiert - provokant ist es allemal. 

Die Kommentare fallen gespalten aus: Ein User warnt: "Das sollte man unterlassen! Ist nämlich nicht lustig!" Andere hingegen kommentierten mit Lachsmileys und nahmen ihre Idee mit Humor.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

