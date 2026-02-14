ORF-Star macht Valentins-Angebot: "Für 10 Euro"

Die ehemalige ORF-Euromillionen-Moderatorin ist bekannt für die ein oder andere schlüpfrige Bemerkung. Jetzt lässt sie sich zum Valentinstag aufhorchen und bietet einen speziellen Service an.
Martina Kaiser ist ehemalige Moderatorin der Euromillionen-Show im ORF und teilt seither regelmäßig mit ihren Fans Gedanken und Gefühle. Dabei nimmt sie die Follower durch ihren Alltag mit.
- Frauenwelt schwärmt für Bad Bunny: Latino-Rapper mit Ex gesichtet!
- TV-Hammer um Dschungel-Diva Ariel
- Miss Europe Beatrice Turin versext Valentinstag
Nun lässt sie mit einer besonderen "Geschäftsidee" zum Valentinstag aufhorchen und postet dazu eine Story:
"Für 10 Euro gehe ich auf das Profil von deinem Ex-Freund und kommentiere ein Foto mit seiner Neuen mit:'Die andere war aber hübscher'". Ein verlockendes kleines Rache-Angebot, wenn man keine guten Liebeserfahrungen mit dem Ex gemacht hat, das muss man ihr zugestehen! Beziehungs-Drama vorprogrammiert - provokant ist es allemal.
Die Kommentare fallen gespalten aus: Ein User warnt: "Das sollte man unterlassen! Ist nämlich nicht lustig!" Andere hingegen kommentierten mit Lachsmileys und nahmen ihre Idee mit Humor.