Casa León Royal Retreat Gran Canaria: Adults-Only Luxus & Wellness über den Dünen von Maspalomas

Das Casa León Royal Retreat, ein exklusives Adults-Only Boutique-Hotel in Monte León, verbindet luxuriöse Ruhe, vitale Küche und ganzheitliches Wellnessangebot inmitten tropischer Gärten und spektakulärer Panoramen. Nur 15 Minuten von Maspalomas entfernt.

Wer Gran Canaria nur mit Stränden und lebhaften Ferienzentren assoziiert, kennt die Insel nur zur Hälfte. Hoch oben in den sanften Hügeln von Monte León, umgeben von weiter Natur, Palmen und Stille, liegt das Casa León Royal Retreat (www.casa-leon.de), ein luxuriöses Adults-Only Boutique Hotel, das Ruhe zur wichtigsten Zutat des Urlaubs macht.

Panoramazimmer Löwenblick. Außergewöhnlich schöne Doppelzimmer mit Panorama-Fensterfronten und Meerblick. © Casa León

Exklusive Zimmer mit traumhaften Ausblicken

Nur 15 Fahrminuten von Maspalomas entfernt – und doch gefühlt in einer anderen Welt – empfängt das Vier-Sterne-Hideaway seine Gäste mit gelebter Gastlichkeit, Weitblick und wohltuender Entschleunigung. Auf 10.000 Quadratmetern tropischer Gartenanlage verteilen sich lediglich 29 exklusive Zimmer und Suiten. Privatsphäre ist hier kein Versprechen, sondern gelebte Realität.

Fast alle Zimmer öffnen sich mit großzügigen Panoramafenstern zu einem spektakulären Blick über Berge, Dünen und den Atlantik. Materialien und Licht greifen das natürliche Farbenspiel der Insel auf – Sand, Meer, Fels und Himmel verschmelzen zu einer Atmosphäre, die Geborgenheit und Eleganz verbindet.

Vitale Küche. Küchenchef Luca Rescigno lädt seine Gäste auf eine Genussreise ein © Casa Léon

Vitale Küche: Frisch, saisonal und aromareich

Ein Herzstück des Casa León Royal Retreat ist seine hochwertige holistische Küche. Der italienische Küchenchef Luca Rescigno verfolgt mit seiner „Cuisine Vitale“ einen klaren Anspruch: aromareich, saisonal, leicht und kompromisslos frisch. Fertigprodukte sind tabu.

Regionale Zutaten und kreative Leichtigkeit prägen die Gerichte, die auf der Panoramaterrasse mit Blick bis zum Meer serviert werden. Besonders das Frühstück – ganzjährig unter freiem Himmel – ist ein stilles Ritual zwischen Sonnenaufgang und Atlantikbrise. Am Abend taucht der Sonnenuntergang das Restaurant in warmes Licht, während die Lichter von Maspalomas in der Ferne funkeln.

Traumhafter Ininity-Pool © Casa León

Wellness & Spa für Körper, Geist und Seele

Das Spa- und Wellnesskonzept des Hauses ist tief in der Natur der Kanaren verwurzelt. Das Spa- und Regenerationskonzept des Hauses orientiert sich konsequent an der Natur und den ursprünglichen Heilkräften der Kanarischen Inseln. Ziel ist es, Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen – fernab von Hektik, Terminen und äußeren Reizen. Im Spa-Bereich stehen individuelle Massage- und Körperbehandlungen im Mittelpunkt, die mit naturreinen Ölen, kanarischer Aloe Vera und Lavaerde aus Lanzarote durchgeführt werden. Die mineralstoffreiche Vulkanerde wirkt entschlackend und regenerierend, während sanfte, achtsame Berührungen Verspannungen lösen und neue Energien freisetzen. Jede Behandlung wird mit den Masseuren persönlich abgestimmt und folgt dem Anspruch, nachhaltige Erholung statt kurzfristiger Effekte zu schaffen.

Yoga und Meditation. Morgens Energie tanken inmitten des tropischen Gartens. © Casa León

Wohltuende Saunaangebote unterstützen zusätzlich die Regeneration: Sie fördern die Durchblutung, stärken das Immunsystem und helfen dabei, Stress abzubauen. In Kombination mit Ruhebereichen und Blicken in die umliegende Natur entsteht ein Ort, an dem Zeit bewusst langsamer vergeht. Ergänzt wird das Angebot durch Yoga, Meditation, Pilates und ganzheitliche Bewegungsprogramme.

Gran Canaria entdecken: Natur, Kultur und Abenteuer

Das Casa León Royal Retreat ist nicht nur Rückzugsort, sondern auch idealer Ausgangspunkt, um die ungewöhnliche Vielfalt Gran Canarias zu entdecken. Innerhalb einer Stunde wechseln einander Strände, grüne Berglandschaften und spektakuläre Aussichtspunkte ab.

Ob Wanderungen zum Roque Nublo, Ausblicke von La Sorrueda, ein Besuch der historischen Altstadtviertel Vegueta und Triana in Las Palmas oder kulturelle Highlights wie die Cueva Pintada und die UNESCO-Welterbestätte Risco Caído – die Insel erzählt Geschichten aus Jahrtausenden.

Aktive Gäste finden perfekte Bedingungen für Golf (mehrere Top-Plätze in unmittelbarer Nähe), Radfahren, Wandern und Wassersport: Surfen, Tauchen, Schnorcheln, Segeln oder Paddle Surf. Besonders eindrucksvoll sind Delfin-Touren, bei denen man die Tiere in freier Wildbahn erlebt. Und wenn nachts Stille einkehrt, offenbart sich ein weiteres Geheimnis: Dank der abgeschiedenen Lage gilt Monte León als Starlight-Gebiet – der Sternenhimmel spannt sich hier wie eine funkelnde Kuppel über das Retreat.

Entzückende Ruheinseln, die zum Lesen einladen. © Casa León

Königlich entspannen: Infinity-Pool und tropische Gartenwege

Nach einem erlebnisreichen Tag auf Gran Canaria freut man sich auf die Rückkehr in die ruhige Umgebung des Casa León Royal Retreat. Im Infinity-Pool lässt sich herrlich relaxen, dabei kann man den Tag in Ruhe Revue passieren lassen, und ein Spaziergang durch die tropischen Gärten markiert bewusst den Übergang vom Entdecken zum Entspannen.