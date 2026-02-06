Wuthering Heights: Fans können bald gratis in Cathys Schlafzimmer übernachten

Pünktlich zum Kinostart von Wuthering Heights wird ein ganz besonderes Zimmer über Airbnb buchbar. Fans können in einem originalgetreu nachgebauten Filmzimmer übernachten und das sogar kostenlos.

Pünktlich kurz vor dem Valentinstag 2026 kommt die neue Verfilmung von Wuthering Heights in die Kinos - und zwar am 12. Februar Regie führt Emerald Fennell, in den Hauptrollen spielen Margot Robbie und Jacob Elordi. Es wird leidenschaftlich, düster und emotional. Wer Fennells Stil aus Saltburn oder Promising Young Woman kennt, weiß: Das hier wird garantiert kein klassisches Kostüm-Drama.

© Getty Images

Das Beste daran? Cathys Schlafzimmer ist bald über Airbnb buchbar.

Wuthering Heights: Hier wurde gedreht

Ein Großteil des neuen Films wurde in West Yorkshire und in den umliegenden Moorlandschaften gedreht, also genau in der Region, die man mit der düsteren, wilden Atmosphäre von Wuthering Heights verbindet. Für Fans ist das besonders spannend, weil viele Drehorte sehr gut erreichbar sind und sich perfekt für einen literarisch angehauchten Kurztrip eignen.

Sie können in Cathys Schlafzimmer übernachten

Airbnb bietet drei Paaren eine ganz besondere Übernachtung an: Sie dürfen in Cathys Schlafzimmer schlafen, in einer detailgetreuen Nachbildung des Filmsets. Das Zimmer wurde extra für diese Aktion so gestaltet, dass die intensive Stimmung des Films spürbar wird. Kurz gesagt: sehr romantisch, sehr dramatisch und definitiv nichts für Fans von neutraler Hotelästhetik.

Und jetzt kommt der überraschendste Teil: Der Aufenthalt ist komplett kostenlos.

Das ist alles im Aufenthalt enthalten

Neben der Übernachtung erwartet die Gäste ein richtiges Erlebnisprogramm:

ein Ausritt durch die Moorlandschaft

ein klassischer Yorkshire Afternoon Tea mit Scones und Sandwiches

ein Abendessen, inspiriert vom Dinner in Edgar Lintons Haus Thrushcross Grange

ein thematisches Film-Frühstück

sowie ein Besuch im Brontë Parsonage Museum

Das ist das ehemalige Wohnhaus der berühmten Brontë-Familie und ein absolutes Muss für alle, die Literatur lieben.

Wann können Sie das Zimmer buchen?

Die Buchung für Cathys Schlafzimmer wird am 20. Februar auf Airbnb freigeschaltet. Die Aufenthalte selbst finden zwischen dem 27. Februar und dem 4. März statt. Wie gesagt: Kostenlos, aber extrem limitiert.

Eine echte Filmlocation aus Wuthering Heights über Airbnb zu buchen und dann auch noch kostenlos, ist definitiv kein Alltagsangebot.