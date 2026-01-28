Alles zu oe24VIP
Kane Upamecano
© Getty

Vertrags-Poker

FC Bayern stellt Star-Spieler knallhartes Ultimatum

28.01.26, 09:18
Bis Mitte Februar muss eine Entscheidung getroffen sein. 

Der Vertrag von Dayot Upamecano beim FC Bayern läuft im Juni aus, der deutsche Rekordmeister möchte den Franzosen aber unbedingt halten. Seit Weihnachten liegt dem 27-Jährigen nun bereits ein Vertragsangebot vor, Upamecano zögert aber weiterhin.

Upamecano
© Getty

Wie die BILD berichtet, fordert der FC Bayern deshalb nun Klarheit und setzt dem Spieler ein Ultimatum. Bis Mitte Februar muss sich der Innenverteidiger entscheiden, ob er in München bleiben will oder nicht.

Wechsel zu Real?

Berichten zufolge bietet Bayern Upamecano 20 Millionen Euro Jahresgehalt inklusive Boni sowie einem Handgeld in gleicher Größenordnung. Der Franzose fordert aber zudem eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 65 Millionen Euro, die schon ab 2027 greifen soll.

Sollte es zu keiner Einigung kommen, kann Upamecano den deutschen Meister ablösefrei verlassen. Zuletzt wurde der Innenverteidiger wiederholt mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

