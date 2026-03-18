Paukenschlag: Guardiola kündigt ManCity-Abschied an

Nach dem bitteren Aus in der Champions League ist die Zukunft von Pep Guardiola bei Manchester City scheinbar entschieden.

Manchester City und Star-Trainer Pep Guardiola droht heuer erneut der Super-GAU. Nachdem man 2025 keinen einzigen Titel holen konnte, schwinden auch heuer die Chancen auf eine Erweiterung des Trophäenschranks.

Nach dem Aus in der Champions League gegen Real Madrid bleibt praktisch nur noch die Hoffnung, in einem der Pokalbewerbe abzuräumen. In der Premier League liegt man bereits neun Punkte hinter Leader Arsenal, auf die man auch am 22. März im Endspiel des Ligapokals trifft. Sollte ma kommenden Samstag die Erfolglos-Serie weitergehen, bleibt nur noch der FA Cup, wo man am 4. April im Viertelfinale auf den FC Liverpool trifft.

Vertrag bis 2027

Beim erfolgsverwöhnten Verein ist Feuer am Dach, ein weiteres Jahr ohne Titel wäre fatal und könnte zum vorzeitigen Ende der Ära Guardiola führen. Seit 2016 leitet der 55-jährige Spanier die Geschicke des Scheich-Klubs und hat noch Vertrag bis 2027. Könnte er zum ersten Mal in seiner Laufbahn einen Verein vor Ablauf des Arbeitspapiers verlassen?

Nach der Pleite gegen Real reagierte Guardiola sarkastisch und meinte, dass ihn "jeder feuern" will. Während das noch als Scherz gemeint war, schockte Pep wenig später die Zuhörer.

"Eines Tages werde ich hierherkommen und sagen: ‚Tschüss, Leute.‘" Eine klare Ansage, dass sich der Spanier mit seinem Abschied aus England bereits beschäftigt. Wenn man in den nächsten Wochen die letzten Erfolgs-Chancen verspielt, könnte das Ende sogar schneller kommen, als viele Experten dachten.