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Paukenschlag in Barcelona: Hansi Flick (61) erklärt Karriereende

Katalanen

Paukenschlag in Barcelona: Hansi Flick (61) erklärt Karriereende

17.03.26, 15:32
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Hansi Flick sorgt kurz vor dem wichtigen Champions-League-Kracher gegen Newcastle United für eine Überraschung. Der 61-Jährige kündigte an, dass der FC Barcelona seine letzte Station als Trainer sein wird.

Flick Yamal
© Getty

„Ich habe nicht in meinem Kopf, noch einmal woanders hinzugehen. Das ist mein letzter Club, es ist mein letzter Job“, stellte Flick klar. Damit erteilt der ehemalige deutsche Bundestrainer allen Spekulationen über zukünftige Wechsel zu anderen Vereinen eine Absage. Er wolle seine erfolgreiche Laufbahn definitiv bei den Katalanen beenden.

Hansi Flick
© Getty

Laporta plant Vertragsverlängerung

Klub-Präsident Joan Laporta, der erst am Montag wiedergewählt wurde, möchte den Erfolgscoach hingegen noch lange halten. Geht es nach ihm, soll der aktuell bis 2027 laufende Kontrakt zeitnah bis 2028 ausgedehnt werden. „Wir alle haben die Absicht, den Vertrag zu verlängern. Hansi ist ebenfalls dafür“, erklärte Laporta beim Sender „RAC1“. Er betonte zudem, dass er Flick am liebsten noch für die nächsten fünf Jahre im Amt sehen würde.

Flick bremst die Erwartungen

Trotz der Euphorie des Präsidenten bleibt Hansi Flick gewohnt sachlich und fokussiert sich auf das Sportliche. „Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über meine Vertragsverlängerung zu reden“, so der Coach. Er betonte zwar, in Barcelona sehr glücklich zu sein, müsse aber erst Rücksprache mit seiner Familie halten, bevor weitere Entscheidungen getroffen werden.

hansi flick
© Getty Images

Vergleich mit Pep Guardiola

Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2024 hat Flick den Verein wieder zurück in die Spur geführt und direkt das Double aus Meisterschaft und Pokal geholt. Präsident Laporta ist von der Arbeit des Deutschen begeistert und vergleicht ihn bereits mit Legenden wie Frank Rijkaard und Pep Guardiola. Besonders Flicks Klarheit habe der Mannschaft, die zuvor nicht funktionierte, einen entscheidenden Schub gegeben.

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