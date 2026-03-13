Real ohne Alaba gegen Affengrubers siegloses Elche

Für David Affengruber wird der Samstag zum emotionalen Highlight. Der Innenverteidiger gastiert mit Elche beim Rekordmeister Real Madrid, der aktuell mit Personalsorgen in der Offensive kämpft.

Der niederösterreichische Abwehrspieler (25 Einsätze in 27 Spielen) trifft mit dem abstiegsbedrohten Club aus Alicante am Samstag (21 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) im Estadio Bernabeu auf das Starensemble von Real Madrid. Während die Madrilenen zuletzt Manchester City in der Königsklasse mit 3:0 besiegten, schöpft Elche Hoffnung aus dem 2:2 im ersten Saisonduell. Für den Tabellensiebzehnten geht es um alles, da der Vorsprung auf die Abstiegszone nur noch einen mageren Zähler beträgt.

Real ohne Mbappe und Alaba

Die Königlichen müssen in diesem Heimspiel auf wichtige Stützen verzichten. Trainer Alvaro Arbeloa bestätigte am Freitag, dass Stürmerstar Kylian Mbappe wegen Knieproblemen passen muss. Auch ein Österreicher-Duell auf dem Rasen wird es nicht geben, da ÖFB-Kapitän David Alaba aufgrund einer Wadenverletzung definitiv ausfällt. Real steht unter Druck, da man elf Runden vor Schluss vier Punkte hinter dem Erzrivalen FC Barcelona liegt.

Elche kämpft gegen Negativserie

Die sportliche Ausgangslage für das Team aus der Provinz Alicante ist prekär. Seit dem 21. Dezember des Vorjahres wartet der Außenseiter nun schon auf einen vollen Erfolg in der Liga. Nach dem damaligen 4:0 gegen Rayo Vallecano folgten zuletzt sieben Niederlagen und vier Unentschieden, was die Mannschaft tief in den Tabellenkeller rutschen ließ. Affengruber stand bei den vergangenen zwei Partien jeweils über die volle Distanz auf dem Platz.