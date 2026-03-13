Nächste Chance für Tagger: Wildcard für Miami-Masters

Für Österreichs Tennis-Talent Lilli Tagger geht die Reise auf der großen Bühne weiter. Die 18-Jährige darf auch beim kommenden WTA-1000-Turnier in Miami antreten – dank einer Wildcard, die ihr einen Platz im Hauptfeld sichert.

Die Osttirolerin sammelte erst vor wenigen Tagen wertvolle Erfahrungen auf Masters-Niveau. Beim prestigeträchtigen Turnier in Indian Wells war Tagger ebenfalls mit einer Wildcard im Hauptbewerb vertreten und nutzte ihre Chance eindrucksvoll. Mit einem Sieg über die Russin Varvara Gracheva gelang ihr ein gelungener Einstand auf dieser Ebene.

Erst in der zweiten Runde musste sich die junge Lienzerin geschlagen geben. Gegen die ehemalige Weltranglisten-Dritte Maria Sakkari hielt Tagger im ersten Satz lange mit, unterlag schließlich aber mit 5:7 und 0:6. Trotz der Niederlage bleibt der Auftritt ein wichtiger Schritt in ihrer Entwicklung. Mit dem Startplatz in Miami bekommt die derzeitige Nummer 119 der Welt nun gleich die nächste Möglichkeit, sich mit der Weltspitze zu messen. Für Tagger ist das eine weitere Chance, auf einem der größten Tennis-Schauplätze der Saison wichtige Erfahrungen zu sammeln.

Alle vier Topspielerinnen in Linz gesetzt

Nach dem Turnier in Florida steht für die junge Österreicherin wieder Europa auf dem Programm. Anfang April schlägt sie beim WTA-500-Turnier in Linz auf, das heuer besonders prominent besetzt ist. Gleich vier ehemalige Grand-Slam-Siegerinnen haben ihr Kommen angekündigt: Barbora Krejcikova, Marketa Vondrousova, Emma Raducanu und Jelena Ostapenko.

Auch aus österreichischer Sicht verspricht das Turnier ein starkes Aufgebot. Neben Tagger werden mit Julia Grabher und Sinja Kraus zwei weitere heimische Spielerinnen im Hauptfeld stehen – beide ebenfalls dank einer Wildcard.

Für Tagger geht damit eine spannende Phase ihrer noch jungen Karriere weiter. Die kommenden Wochen bieten der ÖTV-Hoffnung mehrere Gelegenheiten, sich gegen internationale Topspielerinnen zu beweisen und weiter auf der großen Tennisbühne Fuß zu fassen.