Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
  4. ATP
Lilli Tagger
© AFP

Tennis

Nächste Chance für Tagger: Wildcard für Miami-Masters

13.03.26, 12:12
Teilen

Für Österreichs Tennis-Talent Lilli Tagger geht die Reise auf der großen Bühne weiter. Die 18-Jährige darf auch beim kommenden WTA-1000-Turnier in Miami antreten – dank einer Wildcard, die ihr einen Platz im Hauptfeld sichert. 

Die Osttirolerin sammelte erst vor wenigen Tagen wertvolle Erfahrungen auf Masters-Niveau. Beim prestigeträchtigen Turnier in Indian Wells war Tagger ebenfalls mit einer Wildcard im Hauptbewerb vertreten und nutzte ihre Chance eindrucksvoll. Mit einem Sieg über die Russin Varvara Gracheva gelang ihr ein gelungener Einstand auf dieser Ebene.

Erst in der zweiten Runde musste sich die junge Lienzerin geschlagen geben. Gegen die ehemalige Weltranglisten-Dritte Maria Sakkari hielt Tagger im ersten Satz lange mit, unterlag schließlich aber mit 5:7 und 0:6. Trotz der Niederlage bleibt der Auftritt ein wichtiger Schritt in ihrer Entwicklung. Mit dem Startplatz in Miami bekommt die derzeitige Nummer 119 der Welt nun gleich die nächste Möglichkeit, sich mit der Weltspitze zu messen. Für Tagger ist das eine weitere Chance, auf einem der größten Tennis-Schauplätze der Saison wichtige Erfahrungen zu sammeln.

Alle vier Topspielerinnen in Linz gesetzt 

Nach dem Turnier in Florida steht für die junge Österreicherin wieder Europa auf dem Programm. Anfang April schlägt sie beim WTA-500-Turnier in Linz auf, das heuer besonders prominent besetzt ist. Gleich vier ehemalige Grand-Slam-Siegerinnen haben ihr Kommen angekündigt: Barbora Krejcikova, Marketa Vondrousova, Emma Raducanu und Jelena Ostapenko.

Auch aus österreichischer Sicht verspricht das Turnier ein starkes Aufgebot. Neben Tagger werden mit Julia Grabher und Sinja Kraus zwei weitere heimische Spielerinnen im Hauptfeld stehen – beide ebenfalls dank einer Wildcard.

Für Tagger geht damit eine spannende Phase ihrer noch jungen Karriere weiter. Die kommenden Wochen bieten der ÖTV-Hoffnung mehrere Gelegenheiten, sich gegen internationale Topspielerinnen zu beweisen und weiter auf der großen Tennisbühne Fuß zu fassen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen