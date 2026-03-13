Formel-1-Hammer: Auto-Riese will in die Königsklasse

Gehen schon bald 12 Teams in der Formel 1 an den Start?

Diese Saison stieg mit Cadillac ein elftes Team in die Formel 1 ein, nun drängt bereits ein weiterer Auto-Riese in die Königsklasse. Die Gerüchte über den Einstieg des chinesischen Automobilkonzerns BYD werden jedenfalls lauter.

Wie "Bloomberg" unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, prüft BYD Optionen für einen Einstieg in den Motorsport. Neben der Formel 1 sind allerdings auch Langstrecken-Events im Gespräch - eine endgültige Entscheidung wurde noch nicht getroffen. Dem Bericht zufolge soll ausschlaggebend sein, dass die Rennserien verstärkt mit Hybrid- oder gar Elektroantrieben arbeiten.

Laut "Auto, Motor und Sport" sollen zukünftig 12 Teams in der Formel 1 an den Start stehen - BYD stehen jedenfalls die "Türen offen". Eine Entscheidung könnte bereits in den kommenden Wochen und Monaten fallen.