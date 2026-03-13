Polizei musste einschreiten: Familien-Drama um NBA-Superstar

Auf dem Parkett gehört er aktuell zu den besten Basketballspielern der Welt, doch privat muss NBA-Superstar Luka Doncic (27) dagegen einen schweren Rückschlag verkraften.

Auf dem Parkett kämpft Luka Dončić mit den Los Angeles Lakers derzeit um eine möglichst gute Ausgangsposition für die NBA-Playoffs. Doch während der slowenische Superstar auf dem Court Höchstleistungen abruft, tobt abseits der Arena ein ganz anderer, deutlich persönlicherer Kampf.

Der Streit zwischen Dončić und seiner Ex-Verlobten Anamaria Goltes ist nach übereinstimmenden Berichten der US-Medien ESPN und TMZ nun offenbar endgültig eskaliert. Was einst wie eine Bilderbuch-Beziehung wirkte, droht jetzt in einem handfesten Sorgerechtsstreit vor Gericht zu enden.

Doncic kämpft um seine Töchter

Goltes soll den USA bereits Ende September den Rücken gekehrt haben und gemeinsam mit den Kindern zurück in ihre Heimat Slowenien gezogen sein. Seitdem soll Dončić seine Töchter laut den Berichten nur an zwei Tagen gesehen haben – eine Situation, die den NBA-Star schwer belastet. Demnach habe der 25-Jährige in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, eine Lösung zu finden und Goltes davon zu überzeugen, mit den Kindern wieder in die USA zurückzukehren. Doch alle Bemühungen seien offenbar gescheitert.

In einem Statement, das ESPN vorliegt, äußerte sich Dončić nun selbst zu der Situation – und bestätigte dabei auch die Trennung von seiner langjährigen Partnerin. „Ich liebe meine Töchter mehr als alles andere und ich habe alles Mögliche versucht, dass sie während der Saison mit mir in den USA sein können. Aber das war nicht möglich“, erklärte der Basketball-Superstar.

Polizei-Einsatz und Stress um Unterhalt

Doch der Konflikt schwelt offenbar schon länger – und erreichte bereits vor Monaten einen ersten dramatischen Höhepunkt. Im Dezember reiste Dončić nach Slowenien, um bei der Geburt seiner zweiten Tochter dabei zu sein. Doch statt eines glücklichen Familienmoments soll es im Krankenhaus zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen ihm und Goltes gekommen sein.

Die Situation eskalierte laut den Berichten so sehr, dass schließlich sogar die Polizei eingeschaltet wurde. Während Dončić sportlich weiter zu den größten Stars der NBA zählt, droht ihm nun ein emotionaler und nervenaufreibender Rechtsstreit fernab des Basketballs. Ein Streit, bei dem es um weit mehr geht als Siege und Niederlagen – sondern um seine Familie.