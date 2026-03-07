"Reichensteuer" und Lobautunnel: Proteste vor SPÖ-Parteitag

Vor dem SPÖ-Parteitag fand eine Kundgebung gegen den Lobautunnel statt.

Vizekanzler Andreas Babler soll beim SPÖ-Bundesparteitag am Samstag als Parteivorsitzender wiedergewählt werden. Vor dem Event in der Messe Wien fand bereits eine Kundgebung gegen den Lobautunnel statt.

Bekanntlich hat SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke grünes Licht für den Lobautunnel gegeben. Auch die Wiener SPÖ ist ein starker Befürworter des Projekts.

Einer Aussendung zufolge handelt es sich bei der Kundgebung um einen "Schulterschluss von Klimabewegungen und sozialen Organisationen".

Rote Jugendorganisationen: "Trau dich, SPÖ!"

Neben der "Lobau bleibt"-Kundgebung meldeten sich auch die roten Jugendorganisationen im Vorfeld zu Wort. "Es ist höchst an der Zeit, dass Vermögens- und Erbschaftssteuern, die auf Bundesparteitagen bereits mehrfach beschlossen wurden, endlich auch in der Regierung umgesetzt werden. Angesichts der ungleichen Vermögensverteilung in Österreich ist eine Vermögenssteuer für mehr soziale Gerechtigkeit unverzichtbar“ , so etwa Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.

Die roten Jugendorganisationen kamen zum Parteitag mit einem Transparent mit der Aufschrift "Trau dich, SPÖ! Reiche besteuern!". Neben der Sozialistischen Jugend waren auch der Verband Sozialistischer Student_innen, die Junge Generation, die Aktion Kritischer Schüler*innen und die Roten Falken dabei.