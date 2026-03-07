Bus gegen Pkw: Stau-Chaos nach Horror-Crash in Tirol

Ein schwerer Unfall hat Samstag früh in Tirol zu einer zweistündigen Totalsperre der Fernpassstraße (B179) geführt.

Nach ersten Informationen sollen kurz nach 7.00 Uhr ein Pkw und ein Bus kollidiert sein, offenbar gab es mehrere Verletzte. Laut Angaben des ÖAMTC ereignete sich der Unfall zwischen Bichlbach und Lermoos (Bez. Reutte). Kilometerlange Staus in beide Richtungen waren die Folge. Nach 9.00 Uhr wurde der Verkehr wechselseitig angehalten.

Die Staus reichten teilweise bis Nassereith zurück, in der Gegenrichtung staute sich der Verkehr laut dem Autofahrerklub fast bis Reutte zurück. Ein Ausweichen war nur großräumig möglich.

Die Dauer der Behinderungen war vorerst nicht absehbar, so der ÖAMTC gegen 9.00 Uhr. Vor Ort im Einsatz waren unter anderem ein Notarzthubschrauber sowie Kräfte von Rettung und Feuerwehr. Nähere Informationen zum Unfall lagen der Tiroler Polizei zunächst nicht vor.