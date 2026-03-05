Alles zu oe24VIP
MacBook Neo
© Appple

So günstig wie nie

Apple-Hammer: Billig-MacBook für nur 599 Dollar enthüllt

05.03.26, 10:23
Teilen

Paukenschlag in der Tech-Welt! Apple bringt das günstigste MacBook aller Zeiten auf den Markt: Das brandneue „MacBook Neo“. oe24 hat alle Details zum neuen Preis-Wunder aus Cupertino. 

Jahrelang war die Einstiegshürde in die Welt der Apple-Laptops klar definiert: Unter 1.000 Euro ging fast gar nichts. Doch am Mittwoch hat Apple-Boss Tim Cook die Bombe platzen lassen. Das neue MacBook Neo ist da. Es ist eine echte Preis-Sensation!

Preis-Revolution: MacBook so günstig wie nie

Mit einem Startpreis von gerade einmal 599 Dollar (ca. 550 Euro) halbiert Apple fast den bisherigen Einstiegspreis. Es ist der deutlichste Versuch des iPhone-Giganten, den Markt für Studenten, Schüler und preisbewusste Haushalte komplett aufzumischen. „Es gibt schlichtweg kein anderes Laptop wie dieses“, jubelte Hardware-Chef John Ternus bei der Präsentation.

Das steckt im neuen MacBook

Um diesen Wahnsinns-Preis zu ermöglichen, greift Apple zu einem Trick: Statt der teuren M-Prozessoren schlägt im Inneren des Neo ein A18 Pro Chip: Das ist genau die Technik, die auch das iPhone antreibt. Das spart Kosten, bietet aber genug Power für den Alltag.

Die Highlights auf einen Blick:

  • Design: Das Neo kommt in knalligen Farben wie Indigo, Blush (Rosa), Citrus und Silber.
  • Federleicht: Mit nur 1,2 Kilogramm ist es der perfekte Begleiter für Uni und Unterwegs.
  • Display: 13-Zoll-Bildschirm mit superhellen 500 Nits (genauso hell wie das MacBook Air!).
  • Akku: Bis zu 16 Stunden hält das neue Billig-MacBook mit einer Ladung durch.
  • Anschlüsse: Zwei USB-C-Ports und – man höre und staune – ein klassischer Kopfhörer-Anschluss.

Angriff auf Google und Windows

Bisher dominierten günstige Windows-Laptops und Googles Chromebooks die Klassenzimmer. Damit ist jetzt Schluss! Apple integriert sogar seine neue „Apple Intelligence“ (KI) in das Billig-Gerät. Laut Apple soll die KI auf dem Neo bis zu dreimal schneller laufen als auf vergleichbaren PC-Laptops.

Wer zuschlagen will, muss schnell sein: Das MacBook Neo kann ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung  in Österreich startet bereits am 11. März.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

