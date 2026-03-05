Insolvenz: Beliebtes Skigebiet steht vor dem Aus

Der schneearme Winter fordert im Salzburger Tennengau ein prominentes Opfer.

Die Traditionsgesellschaft der Karkogel-Bergbahnen in Abtenau musste am Landesgericht Salzburg Insolvenz anmelden. Hinter dem Unternehmen, das bereits seit 1962 den Skibetrieb am Karkogel prägt, steht eine massive finanzielle Schieflage mit Verbindlichkeiten in Millionenhöhe.

Massive Schuldenlast nach Katastrophen-Winter

Laut Informationen des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) belaufen sich die Schulden auf rund 4,29 Millionen Euro. Diesem Betrag stehen lediglich Vermögenswerte von etwa 0,75 Millionen Euro gegenüber. Von dem Sanierungsverfahren sind aktuell 15 Mitarbeiter sowie 45 Gläubiger betroffen.

Als Hauptursache für den wirtschaftlichen Einbruch nennt Geschäftsführer Franz Pendl das Ausbleiben natürlicher Niederschläge. Verschärft wurde die Lage durch ein spezifisches Problem: Die Quelle, welche die Beschneiungsanlagen speist, lieferte aufgrund der Trockenheit zu wenig Wasser. Die Folge war ein verspäteter Saisonstart erst am 9. Januar. Der für den Karkogel essenzielle Rodel- und Pistenbetrieb konnte über lange Strecken nur stark eingeschränkt stattfinden, was zu einem massiven Einbruch der Gästezahlen und Einnahmen führte.

Teurer Speicherteich

Neben den wetterbedingten Ausfällen drückten auch Investitionen auf das Budget. Der Bau eines neuen Speicherteichs, der eigentlich die Schneesicherheit künftig garantieren sollte, wurde aufgrund allgemeiner Preissteigerungen deutlich teurer als ursprünglich geplant.

Trotz der prekären Lage gibt es einen Hoffnungsschimmer für die Region. Der Betrieb der Kabinenbahn und der vier Schlepplifte soll nach Möglichkeit fortgeführt werden. Da die Marktgemeinde Abtenau (58,4 %) und der örtliche Tourismusverband (31,3 %) die Hauptgesellschafter sind, besteht ein großes öffentliches Interesse daran, das Skigebiet als wichtigen touristischen Impulsgeber für den Tennengau zu erhalten. Das nun eingeleitete Sanierungsverfahren soll den Weg für einen wirtschaftlichen Neustart ebnen.