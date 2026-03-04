Alles zu oe24VIP
Green Suites
© Green Suites

Nachhaltiges Bauen

Prime Properties’ „Green Suites“ glänzen in Kitzbühel

04.03.26, 14:30
Teilen

Prime Properties’ „Green Suites“ setzt auf die Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung von nachhaltigem Bauen – und erschafft parallel eine ganz besondere Wohnimmobilie im Herzen von Kitzbühel.  

Im Februar 2026 übergab der lokale Immobilienentwickler Prime Properties die erste von insgesamt sechs Luxuswohnungen im Herzen von Kitzbühel, Österreich, an ihre zukünftigen Eigentümer: Ein Unternehmer-Ehepaar, dass nach ihrem Zurückziehen aus dem operativen Geschäft, ihren Lebensmittelpunkt in die Gamsstadt gelegt hat.

Luxuswohnungen  

Prime Properties erwarb das Grundstück mit bestehender Baugenehmigung Ende 2023. Die Immobilie, direkt gegenüber dem Eingang zur historischen Altstadt gelegen, bestand zuvor aus einer baufälligen Holzhütte. Das Entwicklungsteam nahm gezielte Änderungen an den bestehenden Plänen vor, insbesondere bei der Grundriss und Fassadengestaltung, um das Gebäude harmonisch in das Stadtbild einzufügen.

Über einen Zeitraum von insgesamt 18 Monaten realisierten 34 Bau-Dienstleister, darunter Architekten- und Ingenieurbüros, Bauunternehmen und Innenausstatter, sechs äußerst hochwertige Wohnungen mit Größen von 71 bis 235 m² auf einer gemeinsamen Tiefgarage. Nach Angaben der einzelnen Projektpartner hat die Projektentwicklung der Green Suites während der Bauphase Arbeitsplätze für insgesamt 304 Mitarbeiter gesichert. 

Baudienstleistungen innerhalb von 22 Kilometer

„In der Regel machen Bauleistungen wie Planung, Bauausführung und Innenausstattung den größten Teil der Gesamtkosten eines Projekts aus. Diese Dienstleistungen lokal zu beziehen, unterstützt die Wertschöpfung vor Ort, sichert Arbeitsplätze und fördert die Unternehmen in der Region. Neben diesen positiven Effekten für die Region trägt die Minimierung von Transportwegen erheblich zur Nachhaltigkeit eines Projekts bei – je kürzer die Wege, desto geringer CO₂-Emissionen und Energieverbrauch während der Bauphase.“ Nach Abschluss der Bauarbeiten, Möblierung und Dekoration berichtet Prime Properties, dass die durchschnittliche Entfernung der im Rahmen dieses Projekts erbrachten Baudienstleistungen 22 Kilometer beträgt, gemessen vom Standort des Projekts. Die Berechnung basiert auf den kostengewichteten Distanzen der Dienstleister zum Projektstandort. Diese Entfernung liegt sogar innerhalb der Bezirksgrenzen von Kitzbühel.

Über PRIME PROPERTIES

Prime Properties wurde 2016 als Projektentwickler für Luxusimmobilien gegründet. Der Hauptsitz ist in Kitzbühel, Österreich. Prime Properties ist in mehreren europäischen Top-Standorten für Immobilien aktiv, darunter Saint Tropez (Frankreich), Comer See (Italien), Comporta (Portugal), Ibiza (Spanien) und Tegernsee (Deutschland).

Mit einem Gesamtentwicklungsvolumen von über 500 Millionen Euro, einem firmeneigenen Architektur- und Designstudio sowie einem Netzwerk aus hunderten von Bau-Dienstleistern verfolgt die Gruppe kontinuierlich das Ziel, das Wohnerlebnis zu perfektionieren, die Bauwirtschaft zu stärken und Nachhaltigkeit zu fördern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

