Aua! Bärin Mici wurde ein Zahn gezogen

Erst Ende November hat Vier Pfoten Bärin Mici aus Slowenien in den Bärenwald Arbesbach gebracht. Nun wurde erstmals ein so genannter "Vet Check“ gemacht, den ein Team aus Tierärztinnen vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) der Veterinärmedizinischen Universität Wien leitete.

Vet Checks werden in den Vier-Pfoten Schutzzentren regelmäßig durchgeführt, um die Tiere bestmöglich medizinisch zu versorgen. Bei der Operation wurde Mici im neuen Behandlungsraum des BÄRENWALD unter anderem ein gebrochener, ca. acht cm langer Eckzahn entfernt. Bei diesem Zahn waren die Wurzelkanäle offengelegt, er hat damit starke Schmerzen verursacht. Das Team nahm ihr außerdem Blut ab und führte Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen durch. Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass Mici eine Arthrose im Ellenbogen hat. Auch ihre Augen wurden untersucht, weil der Verdacht auf hohen Augendruck bestand. Eine frühere Augenverletzung ist aber offensichtlich gut verheilt, die Veränderungen sind weniger ausgeprägt als befürchtet.

Arthrose im Ellenbogen

© Vier Pfoten

Nach der Operation wurde Mici in ihre Höhle gebracht, wo sie bis zum Aufwachen aus der Narkose überwacht wurde. Das Bärenwald Team hatte die Höhle gut vorbereitet, damit sie es auch gemütlich hat, und mit Sägespänen und viel Stroh eingestreut. In der nächsten Zeit bekommt Mici – die übrigens mit nur 110 kg die zierlichste Bewohnerin des Bärenwald ist - ausschließlich Smoothies; jedes Futter vom Apfel bis zur Walnuss wird püriert, damit die Wunde in ihrem Mund gut verheilen kann. Außerdem bekommt sie Schmerzmittel verabreicht. Friedl: „Die Medikamentengabe ist natürlich eine ziemliche Herausforderung. Denn die Kapseln sind bitter, aber wir müssen sie dennoch irgendwie ins Futter mischen und sicherstellen, dass Mici sie auch wirklich nimmt. Mit viel Geduld gelingt es uns dann doch immer.“

Jetzt geht es ihr wieder besser

"Mit den Ergebnissen dieser umfassenden Untersuchung wird nun der Behandlungsplan von Mici mit erfahrenen Tierärzten abgestimmt und Mici damit ein schmerzfreies Leben ermöglich – der nächste wichtige Schritt nach der Phase des Ankommens“ So Vier Pfoten Cheftierpflegerin Annelies Friedl.