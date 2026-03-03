Ströck setzt am Weltfrauentag ein Zeichen gegen ME/CFS

Mit jeder Tasse Kaffee Gutes tun: Zum Weltfrauentag am 8. März 2026 startet Ströck eine Spendenaktion zugunsten von ME/CFS-Betroffenen. Pro verkauftem Barista-Kaffee geht ein Euro an die WE&ME Foundation – für mehr Forschung, Sichtbarkeit und Solidarität.

Am Sonntag, dem 8. März 2026, wird bei Ströck (https://stroeck.at/) jede Tasse Kaffee zum Symbol der Unterstützung. Anlässlich des Weltfrauentags engagiert sich die familiengeführte Traditionsbäckerei erneut für mehr Aufmerksamkeit rund um die chronische Multisystemerkrankung Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Erschöpfungssyndrom (ME/CFS).

80.000 Betroffene in Österreich

Rund 80.000 Menschen sind in Österreich betroffen – die Mehrheit davon Frauen. Die Erkrankung kann zu schweren gesundheitlichen Einschränkungen führen, im Extremfall bis zur vollständigen Pflegebedürftigkeit und sozialen Isolation. Dennoch fehlen nach wie vor ausreichende Forschungsgelder, spezialisierte Versorgungsstrukturen und eine angemessene soziale Absicherung für schwerstbetroffene Patientinnen und Patienten.

Ein Euro pro Kaffee für die Forschung

Mit einer gezielten Spendeninitiative möchte Ströck Bewusstsein schaffen und konkrete Hilfe leisten: Für jeden am 8. März verkauften Kaffee, der von ausgebildeten Baristas zubereitet wird, spendet das Unternehmen einen Euro an die WE&ME Foundation. Die Stiftung unterstützt die Grundlagenforschung zu ME/CFS und vernetzt wissenschaftliche Expertise mit den Erfahrungen von Betroffenen.

Solidarität mit einfacher Geste Kaffeegenießerinnen und -genießer können so mit einer alltäglichen Geste einen wichtigen Beitrag leisten – und am Weltfrauentag ein starkes Zeichen der Solidarität für Menschen mit ME/CFS setzen.