Rapid-Präsident Alexander Wrabetz
© GEPA

In Sachen Medien

Polit-Beben in Wien: Ludwig holt Ex-ORF-General Wrabetz

03.03.26, 11:57
Wrabetz soll neuer Bevollmächtigter der Stadt Wien für den Medienstandort in Zusammenhang mit KI werden. Das gaben die beiden heute in einer gemeinsamen Presskonferenz bekannt. 

Paukenschlag im Wiener Rathaus: Der ehemalige ORF-General und aktuelle Rapid-Präsident Alexander Wrabetz übernimmt eine zentrale Aufgabe für die Stadt. Er soll künftig den Medienstandort Wien im Bereich KI koordinieren. 

Wrabetz wird neuer Bevollmächtigter 

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz eine Personalentscheidung bekanntgegeben, die für viele überraschend kam. Der Wiener Stadtchef holt sich mit Alexander Wrabetz einen der bekanntesten Namen der österreichischen Medienlandschaft ins Boot. Wrabetz wird neuer Bevollmächtigter der Stadt Wien für den Medienstandort in Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI).

Koordination des Standorts

In seiner neuen Funktion soll der ehemalige ORF-Chef den Medienstandort Wien strategisch koordinieren. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen durch KI für die in Wien ansässigen Medienhäuser und Unternehmen zentral zu bündeln. Wrabetz, der als erfahrener Medienmanager gilt, soll hierbei seine Expertise einbringen, um Wien als modernen Innovationsstandort zu festigen.

